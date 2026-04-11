Обявиха Христо Стоичков за най-великия футболист на България

11 Април, 2026 16:59 598 18

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • георги аспарухов-
  • димитър бербатов

Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Христо Стоичков за най-великия футболист на България
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанското издание "Кодро" определи топ 50 на най-великите в историята на българския футбол. На върха на класацията се нареди носителят на "Златната топка" Христо Стоичков. Втори остана легендата на Левски Георги Аспарухов – Гунди, а трети е бившият голмайстор на ЦСКА, Байер, Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Монако Димитър Бербатов.

Топ 10 допълват пловдивската знаменитост Христо Бонев, легендарният плеймейкър Красимир Балъков, героят от "Парк де Пренс" Емил Костадинов, Петър Жеков – Вълшебния стрелец, рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров, железният Трифон Иванов и славният бранител и стратег Димитър Пенев.

В подножието на десетката заеха позиция Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Александър Шаламанов и Наско Сираков. Сред петдесетте се нареди и един действащ наш футболист – крилото на ПАОК Кирил Десподов. 29-годишният национал е под номер 49, изпреварвайки бившия нападател на Ювентус, Фиорентина и Манчестър Сити Валери Божинов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хехе

    19 6 Отговор
    това шега ли е?

    Коментиран от #9

    17:02 11.04.2026

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    8 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:02 11.04.2026

  • 3 Варненец

    15 0 Отговор
    Глава, като футболна топка, пълна с въздух.

    17:03 11.04.2026

  • 4 Обявиха ицкото за

    13 1 Отговор
    най омръзналата реклама на кауфланд

    17:05 11.04.2026

  • 5 Пустиня(к)

    12 1 Отговор
    Оно, доколко помним, тоо, великия, беше рекъл, че България нищо му не е дала.

    17:06 11.04.2026

  • 6 чикчирик

    5 0 Отговор
    Не скромно.

    17:07 11.04.2026

  • 7 Дете

    9 1 Отговор
    Чичкото.с манджите от телевизора!

    17:08 11.04.2026

  • 8 Мдаааа

    4 2 Отговор
    След тази новина.. Настана як мор в говеждите стада....

    17:09 11.04.2026

  • 9 Констатация

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Днешна Бг няма с какво/кого да се гордее, няма достижения в Науката, Технологиите, Изкуството, Културата, Спорта.... и ето ви го кюрда известен най-вече с Ругателствата си, а Гунди беше не само първокласен футболист но и достоен Човек!!!

    Коментиран от #11, #12

    17:09 11.04.2026

  • 10 Хаха

    1 1 Отговор
    Бил е велик за времето си,никога не съм го гледал ,защото съм малък на години,гледал съм Бербатов за мен Бербатов е най-великия

    17:10 11.04.2026

  • 11 И да

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Офицер от омразната ви ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ... ААА и жена му също!

    17:12 11.04.2026

  • 12 Е колко да е достоен

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Един пияница и убиец?

    Коментиран от #18

    17:13 11.04.2026

  • 13 Ха-ха

    5 1 Отговор
    Кюрда е първи по лютениците.Има поне десетина наши футболисти по-добри от него.

    Коментиран от #14

    17:14 11.04.2026

  • 14 И къде са

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    Им златните топки, световен гол майстор, отливка на красата им в алеята на славата за футболисти в Монте Карло.... и прочше ... и прочше...

    17:18 11.04.2026

  • 15 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Направо не знам баце, номиниран първи за футболист на годината за 2011-та, как ще понесе тази новина. Пазете го кауфландаджията, щото боко е злобен и отмъстителен и към гербесъците, да не стане някакъв сакатлък!🤣

    17:20 11.04.2026

  • 16 Реклама

    1 0 Отговор
    Всичко се прави за печалбата на филма

    17:26 11.04.2026

  • 17 А Гундю

    0 0 Отговор
    Ъъъ къде нш е Гундиту.... дедо ми още разправя как сам е направил равен с Англя... в прятелски мач....

    17:26 11.04.2026

  • 18 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Е колко да е достоен":

    На Гунди на малкия пръст не може да стъпи!Ще спомена още два феноменални играча нищо,че са от ЦСКА:Митата Якимов и Гацо Панайотов!

    17:26 11.04.2026

