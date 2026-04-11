Обявиха Христо Стоичков за най-великия футболист на България

Испанското издание "Кодро" определи топ 50 на най-великите в историята на българския футбол. На върха на класацията се нареди носителят на "Златната топка" Христо Стоичков. Втори остана легендата на Левски Георги Аспарухов – Гунди, а трети е бившият голмайстор на ЦСКА, Байер, Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Монако Димитър Бербатов.
Топ 10 допълват пловдивската знаменитост Христо Бонев, легендарният плеймейкър Красимир Балъков, героят от "Парк де Пренс" Емил Костадинов, Петър Жеков – Вълшебния стрелец, рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров, железният Трифон Иванов и славният бранител и стратег Димитър Пенев.
В подножието на десетката заеха позиция Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Александър Шаламанов и Наско Сираков. Сред петдесетте се нареди и един действащ наш футболист – крилото на ПАОК Кирил Десподов. 29-годишният национал е под номер 49, изпреварвайки бившия нападател на Ювентус, Фиорентина и Манчестър Сити Валери Божинов.
1 хехе
17:02 11.04.2026
2 🤣🤣🤣🤣🤣
17:02 11.04.2026
3 Варненец
17:03 11.04.2026
4 Обявиха ицкото за
17:05 11.04.2026
5 Пустиня(к)
17:06 11.04.2026
6 чикчирик
17:07 11.04.2026
7 Дете
17:08 11.04.2026
8 Мдаааа
17:09 11.04.2026
9 Констатация
До коментар #1 от "хехе":Днешна Бг няма с какво/кого да се гордее, няма достижения в Науката, Технологиите, Изкуството, Културата, Спорта.... и ето ви го кюрда известен най-вече с Ругателствата си, а Гунди беше не само първокласен футболист но и достоен Човек!!!
Коментиран от #11, #12
17:09 11.04.2026
10 Хаха
17:10 11.04.2026
11 И да
До коментар #9 от "Констатация":Офицер от омразната ви ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ... ААА и жена му също!
17:12 11.04.2026
12 Е колко да е достоен
До коментар #9 от "Констатация":Един пияница и убиец?
Коментиран от #18
17:13 11.04.2026
13 Ха-ха
17:14 11.04.2026
14 И къде са
До коментар #13 от "Ха-ха":Им златните топки, световен гол майстор, отливка на красата им в алеята на славата за футболисти в Монте Карло.... и прочше ... и прочше...
17:18 11.04.2026
15 Евгени от Алфапласт
17:20 11.04.2026
16 Реклама
17:26 11.04.2026
17 А Гундю
17:26 11.04.2026
18 Някой си
До коментар #12 от "Е колко да е достоен":На Гунди на малкия пръст не може да стъпи!Ще спомена още два феноменални играча нищо,че са от ЦСКА:Митата Якимов и Гацо Панайотов!
17:26 11.04.2026