„Ямбол-Рън“ 2026 събира атлети и любители на спорта в града

Състезания за различни възрасти, инициативи за деца и спортни прояви ще съпътстват тазгодишното издание на „Ямбол-рън“, което ще се проведе в дните от 15 до 17 април. Жители и гости на Ямбол отново ще имат възможност да се срещнат с едни от най-добрите бегачи в страната, а програмата включва и събития, насочени към популяризирането на леката атлетика сред деца, младежи и любители на спорта.

15 април, сряда, ще започне с пресконференция от 11:00 часа в зала 100 на Община Ямбол, по време на която ще бъдат представени шестият атлетически пробег „Ямбол-рън 2026“, вторият кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“ за 2026 година, както и заниманията по програмата „Детска атлетика“.

В същия ден от 13:30 до 16:00 часа в ОУ „Любен Каравелов“ в Ямбол ще се проведат занимания по детска атлетика, а от 16:30 часа е предвидено награждаване на децата, включили се в инициативата.

На 16 април, четвъртък, на стадион „Тунджа“ ще се проведе състезанието „А1 атлетика за младежи“. В него право на участие ще имат картотекирани състезатели в Българската федерация по лека атлетика, родени през 2013, 2014 и 2015 година. Надпреварата ще се състои от 11:00 до 13:30 часа, а дисциплините са 60 метра, скок дължина и 600/800 метра.

Същия ден от 14:00 до 18:00 часа в Община Ямбол ще се извършва регистрация за „Ямбол-рън“ и получаване на стартов пакет, включващ фланелка, номер и чип. От 16:30 до 18:00 часа е предвидена и открита тренировка по трасето на състезанието.

Кулминацията на спортната програма ще бъде на 17 април, петък, когато ще се проведе „Ямбол- рън“ 2026. Първият старт за основната дистанция от 8.5 километра ще бъде даден в 17:00 часа пред Община Ямбол. Трасето е с начало и финал пред Община Ямбол и преминава през централната градска част, Градския парк и лесопарк „Боровец“. Пет минути по-късно, в 17:05 часа, ще стартира надпреварата за деца и любители на 1 километър. Тя ще се проведе по трасе в централната градска част с обиколка около ямболския Безистен. От 18:00 часа ще започнат смесените щафети 4 х 1.1 километра, които също ще се проведат в централната градска част. Награждаването на победителите е предвидено за времето от 18:45 до 19:15 часа на площада пред Община Ямбол.