„Ямбол-Рън“ 2026 събира атлети и любители на спорта в града

„Ямбол-Рън“ 2026 събира атлети и любители на спорта в града

14 Април, 2026 19:46 447 3

Състезанието ще се проведе в дните от 15 до 17 април

„Ямбол-Рън“ 2026 събира атлети и любители на спорта в града - 1
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Състезания за различни възрасти, инициативи за деца и спортни прояви ще съпътстват тазгодишното издание на „Ямбол-рън“, което ще се проведе в дните от 15 до 17 април. Жители и гости на Ямбол отново ще имат възможност да се срещнат с едни от най-добрите бегачи в страната, а програмата включва и събития, насочени към популяризирането на леката атлетика сред деца, младежи и любители на спорта.

15 април, сряда, ще започне с пресконференция от 11:00 часа в зала 100 на Община Ямбол, по време на която ще бъдат представени шестият атлетически пробег „Ямбол-рън 2026“, вторият кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“ за 2026 година, както и заниманията по програмата „Детска атлетика“.

В същия ден от 13:30 до 16:00 часа в ОУ „Любен Каравелов“ в Ямбол ще се проведат занимания по детска атлетика, а от 16:30 часа е предвидено награждаване на децата, включили се в инициативата.

На 16 април, четвъртък, на стадион „Тунджа“ ще се проведе състезанието „А1 атлетика за младежи“. В него право на участие ще имат картотекирани състезатели в Българската федерация по лека атлетика, родени през 2013, 2014 и 2015 година. Надпреварата ще се състои от 11:00 до 13:30 часа, а дисциплините са 60 метра, скок дължина и 600/800 метра.

Същия ден от 14:00 до 18:00 часа в Община Ямбол ще се извършва регистрация за „Ямбол-рън“ и получаване на стартов пакет, включващ фланелка, номер и чип. От 16:30 до 18:00 часа е предвидена и открита тренировка по трасето на състезанието.

Кулминацията на спортната програма ще бъде на 17 април, петък, когато ще се проведе „Ямбол- рън“ 2026. Първият старт за основната дистанция от 8.5 километра ще бъде даден в 17:00 часа пред Община Ямбол. Трасето е с начало и финал пред Община Ямбол и преминава през централната градска част, Градския парк и лесопарк „Боровец“. Пет минути по-късно, в 17:05 часа, ще стартира надпреварата за деца и любители на 1 километър. Тя ще се проведе по трасе в централната градска част с обиколка около ямболския Безистен. От 18:00 часа ще започнат смесените щафети 4 х 1.1 километра, които също ще се проведат в централната градска част. Награждаването на победителите е предвидено за времето от 18:45 до 19:15 часа на площада пред Община Ямбол.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Ако не е "Рън", направо ще е срам за Кукурямбол...

    19:52 14.04.2026

  • 2 Почва се

    4 1 Отговор
    Префинените методи за Хитлерюгент

    19:58 14.04.2026

  • 3 Питам

    1 0 Отговор
    О, НЕРАЗУМНИЙ ЮРОДЕ, ПОРАДИ ЧТО СЕ СРАМИШ ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН? Ямбол РЪН, София СПРИНГ ФЕСТ, Опера ОПЪН и т.н...............

    20:26 14.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове