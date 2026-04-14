Григор Димитров ще се бори в квалификациите на Мастърса в Рим – без „уайлд кард“ за българската звезда

14 Април, 2026 22:11 359 1

Тенисистът вече заема 135-о място в световната ранглиста

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, се изправя пред ново предизвикателство на световната сцена. За съжаление, организаторите на престижния турнир Internazionali BNL d’Italia в Рим не му предоставиха така желаната „уайлд кард“ за директно участие в основната схема. Това означава, че Димитров ще трябва да премине през квалификациите, за да си осигури място сред най-добрите на червените кортове на легендарния Foro Italico между 6 и 17 май.

Новината бе потвърдена от президента на Италианската тенис федерация Анджело Бинаги, който обяви, че всички покани за основната схема са разпределени между местни таланти. Сред избраниците са Матия Белучи, Матео Беретини, Матео Арналди, Лука Нарди и Федерико Чина. Ако Белучи успее да се класира директно, неговото място ще бъде заето от Франческо Маестрели.

Така, за Григор не остана място сред поканените, въпреки богатата му кариера и опит на най-високо ниво.

Тежката ситуация за Димитров се усложни след неочакваното му отпадане още в първия кръг на Мастърса в Монте Карло. Това поражение доведе до драматичен спад в световната ранглиста – българинът вече заема 135-о място, извън топ 100. Този спад не само затруднява участието му в големите турнири, но и поставя под въпрос директното му включване в основната схема на предстоящия Ролан Гарос – втория турнир от Големия шлем за годината.

Въпреки трудностите, пред Григор се открива лъч надежда – Мастърсът в Мадрид, който ще се проведе от 22 април до 3 май. Благодарение на ранкинга си преди Монте Карло, Димитров ще може да стартира директно в основната схема на испанската столица. Това е отлична възможност за него да натрупа ценни точки и да се върне на победния път.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

