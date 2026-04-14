Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив триумфира на осветения "Дружба"

14 Април, 2026 22:28 568 1

"Канарчетата" победиха Добруджа като гости

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Историческа вечер в Добрич! За първи път в своята история стадион "Дружба" бе озарен от прожекторите за официален мач, а Ботев (Пловдив) се възползва максимално от специалната атмосфера, като надделя над местния Добруджа с категоричното 3:0 в последния, 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига.

Още от първия съдийски сигнал двата тима се впуснаха в динамична битка, изпълнена с напрежение и голови положения. Първата сериозна опасност дойде след неразчетено изчистване с глава от Вашко Оливейра, което предостави шанс на Тодор Неделев, но халфът на "канарчетата" прати топката над напречната греда. Домакините не останаха длъжни и в 15-ата минута Никола Солдо се озова на стрелкова позиция след прецизно отклоняване на Самуил Цонов, но ударът му не намери целта.

Така първата част завърши без попадения, но с обещание за още по-интересни моменти след почивката.

Веднага след подновяването на играта Ботев Пловдив нанесе своя удар. След хитро разиграно статично положение между Неделев и Балоянис, топката попадна у Солдо. Първият му опит бе блокиран на голлинията, но при добавката хърватският бранител не сгреши и откри резултата – 0:1, с което смълча трибуните в Добрич.

Добруджа опита да отвърне на предизвикателството с няколко остри атаки, но защитата на гостите и стражът Ивайло Михайлов бяха на висота. Монтасар Трики пробва късмета си с далечен шут, но Симеон Петров блокира удара и не позволи изравняване.

В 75-ата минута пловдивчани окончателно наклониха везните в своя полза. Педро Игор се измъкна между двама защитници на Добруджа и с мощен изстрел не остави никакви шансове на Пламен Пепеляшев – 0:2.

В самия край на срещата, във втората минута на добавеното време, Франклин Маскоте оформи класиката, след като засече подаване на Никола Илиев, който преди това комбинира отлично с Енрике Жоку.

С този успех Ботев Пловдив се изкачи на осмата позиция в класирането с актив от 40 точки, докато Добруджа остава на 12-о място с 26 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луд

    1 0 Отговор
    Ейййй, на косъм няма да влезнат в 8 - цата! Утре Славия бият, а Лудогорец пак Х, да не стресират шампионите!

    22:42 14.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове