Ботев Пловдив триумфира на осветения "Дружба"

Историческа вечер в Добрич! За първи път в своята история стадион "Дружба" бе озарен от прожекторите за официален мач, а Ботев (Пловдив) се възползва максимално от специалната атмосфера, като надделя над местния Добруджа с категоричното 3:0 в последния, 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига.

Още от първия съдийски сигнал двата тима се впуснаха в динамична битка, изпълнена с напрежение и голови положения. Първата сериозна опасност дойде след неразчетено изчистване с глава от Вашко Оливейра, което предостави шанс на Тодор Неделев, но халфът на "канарчетата" прати топката над напречната греда. Домакините не останаха длъжни и в 15-ата минута Никола Солдо се озова на стрелкова позиция след прецизно отклоняване на Самуил Цонов, но ударът му не намери целта.

Така първата част завърши без попадения, но с обещание за още по-интересни моменти след почивката.

Веднага след подновяването на играта Ботев Пловдив нанесе своя удар. След хитро разиграно статично положение между Неделев и Балоянис, топката попадна у Солдо. Първият му опит бе блокиран на голлинията, но при добавката хърватският бранител не сгреши и откри резултата – 0:1, с което смълча трибуните в Добрич.

Добруджа опита да отвърне на предизвикателството с няколко остри атаки, но защитата на гостите и стражът Ивайло Михайлов бяха на висота. Монтасар Трики пробва късмета си с далечен шут, но Симеон Петров блокира удара и не позволи изравняване.

В 75-ата минута пловдивчани окончателно наклониха везните в своя полза. Педро Игор се измъкна между двама защитници на Добруджа и с мощен изстрел не остави никакви шансове на Пламен Пепеляшев – 0:2.

В самия край на срещата, във втората минута на добавеното време, Франклин Маскоте оформи класиката, след като засече подаване на Никола Илиев, който преди това комбинира отлично с Енрике Жоку.

С този успех Ботев Пловдив се изкачи на осмата позиция в класирането с актив от 40 точки, докато Добруджа остава на 12-о място с 26 пункта.