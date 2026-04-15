Иван Иванов с победа над испанец на старта в Дубровник

Иван Иванов с победа над испанец на старта в Дубровник

15 Април, 2026 16:43 524 0

  • иван иванов -
  • сингъл -
  • тенис -
  • турнир-
  • дубровник

Българинът се класира за втория кръг

Иван Иванов с победа над испанец на старта в Дубровник - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Дубровник с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин, който през миналия сезон спечели титлите при юношите на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, започна участието си с победа над испанеца Оскар Хосе Гутиерес с 6:3, 7:5 за 1 час и 45 минути игра.


Иванов реализира решителен пробив в осмия гейм по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът поведе с 5:3, но допусна изравняване при 5:5. Въпреки това той показа характер и спечели следващите два гейма, за да затвори мача в два сета.


Във втория кръг Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между германския квалификант Ален Муякич и втория поставен Давид Санчис (Испания).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

