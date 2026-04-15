Жоан Лапорта с остри критики към съдиите: „Това беше срам за футбола!“

15 Април, 2026 18:51 769 6

Скандалът около съдийството в Шампионската лига отново разпали дебата за ролята на ВАР

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта не скри разочарованието си след драматичното отпадане на каталунците от Шампионската лига, обвинявайки съдийския екип и системата ВАР за спорните решения, които според него са коствали мястото на отбора в полуфиналите.

В изявление, изпълнено с емоция и възмущение, Лапорта първо поздрави Атлетико Мадрид за класирането им напред, но веднага след това изрази острото си недоволство от съдийството: „Вчерашният мач беше белязан от скандални съдийски решения и намеси на ВАР, които са истински позор за футбола. Това е абсолютно неприемливо!“

Лапорта припомни, че в първата среща между двата тима на Барселона не е била отсъдена явна дузпа в тяхна полза, а един от играчите на отбора е бил изгонен при ситуация, която според него е заслужавала само жълт картон.

„Съдията първоначално отсъди правилно, но след намесата на ВАР решението бе променено в наш ущърб“, подчерта президентът на „блаугранас“.

Ръководството на Барселона вече подготвя официална жалба до УЕФА, настоявайки за разследване на съдийските действия по време на двубоя. Лапорта категорично заяви, че клубът няма да остане безучастен към случилото се и ще търси справедливост по всички възможни канали.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията от мача :

    4 1 Отговор
    И 6@ л съм та

    19:07 15.04.2026

  • 2 ТАКА Е,НА КАЛПАВ СУЙ

    5 1 Отговор
    КОСМИТЕ МУ ВИНОВНИ.

    19:08 15.04.2026

  • 3 Гарантирано, ред им е (парите)

    2 2 Отговор
    Нали се сещаш, че Атлети тази година взимат Ушатата

    Коментиран от #5

    19:20 15.04.2026

  • 4 Шопарски

    1 1 Отговор
    Тоя е по-зле от Боримиров.

    19:29 15.04.2026

  • 5 Е ако им свирят

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гарантирано, ред им е (парите)":

    Така , със сигурност!

    19:35 15.04.2026

  • 6 съдиите са за сериозен бой ама сериозен!

    0 0 Отговор
    абсолютно прав е човека !!! гледах мача и мога да го подкрепя на 100% съдиите играеха за атлетико! неоснователно отменен гол неоснователен червен картон неоснователе отказ за червен картон(когато вратаря изрита фермин в лицвто с бутоните) и неоснователно отказване за дузпа(когато двама свалиха дани олмо в наказателното !!! и много други дребни несправедливости… трябва да се създаде контролен орган на съдиите и да могат да бъдат съдени за корумпираните си действия с които отсраняват отбори неправилно от турнири!

    20:00 15.04.2026

