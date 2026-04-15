Жоан Лапорта с остри критики към съдиите: „Това беше срам за футбола!“

Президентът на Барселона Жоан Лапорта не скри разочарованието си след драматичното отпадане на каталунците от Шампионската лига, обвинявайки съдийския екип и системата ВАР за спорните решения, които според него са коствали мястото на отбора в полуфиналите.

В изявление, изпълнено с емоция и възмущение, Лапорта първо поздрави Атлетико Мадрид за класирането им напред, но веднага след това изрази острото си недоволство от съдийството: „Вчерашният мач беше белязан от скандални съдийски решения и намеси на ВАР, които са истински позор за футбола. Това е абсолютно неприемливо!“

Лапорта припомни, че в първата среща между двата тима на Барселона не е била отсъдена явна дузпа в тяхна полза, а един от играчите на отбора е бил изгонен при ситуация, която според него е заслужавала само жълт картон.

„Съдията първоначално отсъди правилно, но след намесата на ВАР решението бе променено в наш ущърб“, подчерта президентът на „блаугранас“.

Ръководството на Барселона вече подготвя официална жалба до УЕФА, настоявайки за разследване на съдийските действия по време на двубоя. Лапорта категорично заяви, че клубът няма да остане безучастен към случилото се и ще търси справедливост по всички възможни канали.