Ювентус на прага на ново дългосрочно споразумение с капитана Мануел Локатели

Ювентус на прага на ново дългосрочно споразумение с капитана Мануел Локатели

15 Април, 2026 20:47 413 0

  мануел локатели
  ювентус
  нов договор
  серия а
  италиански национал
  трансфери
  футболни новини

Халфът се превърна в ключова фигура за тима от Торино

Ювентус на прага на ново дългосрочно споразумение с капитана Мануел Локатели - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мануел Локатели, капитанът на Ювентус, е на крачка от подписване на нов договор с „бианконерите“. Според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, 28-годишният полузащитник и ръководството на торинския гранд са постигнали принципна договорка за удължаване на контракта до лятото на 2030 година.

Настоящото споразумение между Локатели и Ювентус изтича през юни 2028 г., но отличните изяви на италианския национал през последните сезони са убедили клуба да заложи на него за още по-дълъг период.

От пристигането си в Торино през 2021 година, бившият играч на Милан и Сасуоло се превърна в ключова фигура в средата на терена, демонстрирайки лидерски качества и стабилност. През настоящата кампания в Серия А, Локатели е записал 30 участия, като е реализирал едно попадение и е асистирал за още два гола. С екипа на националния отбор на Италия той има 36 мача и 3 гола, което допълнително подчертава неговата класа и опит на международната сцена.

Очаква се в близките дни Ювентус официално да обяви новината, с което ще сложи край на всякакви спекулации относно бъдещето на своя капитан.


