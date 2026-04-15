Ювентус на прага на ново дългосрочно споразумение с капитана Мануел Локатели

Мануел Локатели, капитанът на Ювентус, е на крачка от подписване на нов договор с „бианконерите“. Според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, 28-годишният полузащитник и ръководството на торинския гранд са постигнали принципна договорка за удължаване на контракта до лятото на 2030 година.

Настоящото споразумение между Локатели и Ювентус изтича през юни 2028 г., но отличните изяви на италианския национал през последните сезони са убедили клуба да заложи на него за още по-дълъг период.

От пристигането си в Торино през 2021 година, бившият играч на Милан и Сасуоло се превърна в ключова фигура в средата на терена, демонстрирайки лидерски качества и стабилност. През настоящата кампания в Серия А, Локатели е записал 30 участия, като е реализирал едно попадение и е асистирал за още два гола. С екипа на националния отбор на Италия той има 36 мача и 3 гола, което допълнително подчертава неговата класа и опит на международната сцена.

Очаква се в близките дни Ювентус официално да обяви новината, с което ще сложи край на всякакви спекулации относно бъдещето на своя капитан.