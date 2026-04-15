Франческо Тоти с призив за сплотеност: Раниери и Гасперини трябва да покажат респект към Рома

15 Април, 2026 21:27 315 0

Легендата напомни, че единствената истинска цел е благото на клуба

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Клубната икона на Рома - Франческо Тоти отправи категорично послание към всички, свързани с Рома. В момент, белязан от напрежение между старши треньора Джан Пиеро Гасперини и спортния директор Клаудио Раниери, легендарният номер 10 апелира за обединение и уважение към емблемата на клуба.

Италианските спортни издания разкриват, че Тоти, чието евентуално завръщане на "Олимпико" отново е на дневен ред, предпочита да остави личните амбиции на заден план. Вместо това, той насочва вниманието към най-важната цел пред "джалоросите" – класиране в Шампионската лига.

"Не желая да се намесвам в личните отношения между Гасперини и Раниери. Като привърженик на Рома, вярвам, че всички трябва да сме единни, независимо от вътрешните различия. И двамата трябва да проявят уважение към феновете и към самия клуб", подчертава Тоти.

Във връзка с битката за място сред европейския елит, той добавя: "Оставаме в играта – само на три точки зад Ювентус. Надявам се всички да вложат максимални усилия, а равносметката ще направим след последния съдийски сигнал на сезона."

Тоти не пропусна да напомни, че единствената истинска цел е благото на Рома: "Ние, феновете, искаме да вървим заедно напред. Проблеми винаги ще има, но публичното им изнасяне в този момент не е най-доброто решение."


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

