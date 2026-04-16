Килиан Мбапе с исторически рекорд в Шампионската лига, въпреки драмата за Реал Мадрид

Килиан Мбапе отново доказа класата си на европейската сцена. Макар Реал Мадрид да напусна Шампионската лига след инфарктна загуба с 3:4 от Байерн, именно френският ас се отличи с ново постижение.

В 42-ата минута Мбапе реализира изключително важно попадение, с което не само върна интригата в мача, но и записа името си със златни букви в аналите на турнира. Това бе неговият десети гол като гост в тазгодишното издание на Шампионската лига – постижение, което никой друг футболист не е успявал да постигне досега.

С общо 15 гола в надпреварата този сезон, Мбапе затвърждава статута си на един от най-резултатните нападатели в Европа.

Още по-впечатляващо е, че на едва 27-годишна възраст той вече има 70 попадения в Шампионската лига. В тази възрастова категория пред него са само легенди като Раул (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионел Меси (129) и Кристиано Роналдо (140). Настоящата кампания е истински фурор за Мбапе – 40 гола и 6 асистенции в 39 мача от всички турнири говорят сами за себе си.