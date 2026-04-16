Хари Кейн с интересно постижение срещу Реал Мадрид в Шампионската лига

Английският голмайстор Хари Кейн, който носи екипа на Байерн Мюнхен, отново доказа класата си на европейската сцена. В драматичния реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу испанския колос Реал Мадрид, капитанът на Англия изигра ключова роля за елиминирането на „кралския клуб“. Кейн се разписа при впечатляващия обрат на „баварците“, като по този начин записа името си със златни букви в историята на турнира.

С този гол той постави уникален рекорд – вече пет поредни мача срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, в които неизменно бележи или асистира. Това е най-дългата подобна серия срещу най-титулувания отбор в надпреварата! Статистиката е категорична: в петте си сблъсъка с „белия балет“ Хари Кейн има на сметката си три попадения и три голови подавания. Четири от тези срещи са с екипа на Байерн Мюнхен, а първата – още като футболист на Тотнъм Хотспър.

Постижението на Кейн не само затвърждава репутацията му на един от най-опасните нападатели в Европа, но и подчертава способността му да се изправя срещу най-силните съперници на континента.