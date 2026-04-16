Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн с интересно постижение срещу Реал Мадрид в Шампионската лига

16 Април, 2026 09:44 704 2

Нападателят се разписа при впечатляващия обрат на „баварците“

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Английският голмайстор Хари Кейн, който носи екипа на Байерн Мюнхен, отново доказа класата си на европейската сцена. В драматичния реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу испанския колос Реал Мадрид, капитанът на Англия изигра ключова роля за елиминирането на „кралския клуб“. Кейн се разписа при впечатляващия обрат на „баварците“, като по този начин записа името си със златни букви в историята на турнира.

С този гол той постави уникален рекорд – вече пет поредни мача срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, в които неизменно бележи или асистира. Това е най-дългата подобна серия срещу най-титулувания отбор в надпреварата! Статистиката е категорична: в петте си сблъсъка с „белия балет“ Хари Кейн има на сметката си три попадения и три голови подавания. Четири от тези срещи са с екипа на Байерн Мюнхен, а първата – още като футболист на Тотнъм Хотспър.

Постижението на Кейн не само затвърждава репутацията му на един от най-опасните нападатели в Европа, но и подчертава способността му да се изправя срещу най-силните съперници на континента.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барбоса

    2 0 Отговор
    Here I am, rock you like a Harry Kane!

    Колко ми е кеф за мпапе че пак остава с пръст в д-то.

    09:45 16.04.2026

  • 2 Гледайте на живота от високо......

    0 1 Отговор
    не ви ли омръзна букмейкърската лъжа наречена -футбол???това всичко е нагласено на Живо и парите ви се прибират !кое не разбрахте още ,че футболисти и съдии са артисти ,че не може да има две домакински победи когато маймунките ги очакват???че не може да има над 2,5гола в два мача,които се играят едновременно.Що си губите времето да коментирате спорт ,който има залози!Глупаво е да си губите времето за хартиени записи ,които Очаквате в бъдеще време ,което зависи от нечестни индивиди и организоции.Същото е като да гласувате или да се борите срещу държавата или нейна структура.....

    10:23 16.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове