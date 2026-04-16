Септември София и Спартак Варна излизат един срещу друг в търсене на ценни точки преди плейофите

Септември София и Спартак Варна се изправят в битка на дъното от последния кръг на редовния сезон в efbet Лига. Срещата започва в 17:00ч. и ще бъде предавана в ефира на Диема спорт. Главен съдия на мача ще бъде Димитър Димитров.

И двата тима се борят за своето оцеляване в елита през този сезон.

Столичани са в по-лоша позиция, като в момента са 14-и, което означава директно изпадане. Столичани бяха в серия от шест мача без победа преди да успеят да победят драматично Славия с 2:1 в последния кръг с гол в края на Галин Иванов. Тимът, воден от Христо Арангелов е само на точка от Спартак Варна, който е на място за бараж.

"Соколите" също спряха лошата си серия от четири двубоя без успех в последния кръг, като надвиха Добруджа с 1:0 на свой терен. По този начин варненци се изравниха по точки с тима от Добрич, който обаче е с по-добри показатели.

Септември надделя над Спартак Варна с 4:1 в първия мач между двата тима.