Новини
Спорт »
Бг футбол »
Монтана и Славия затварят редовния сезон в Първа лига

16 Април, 2026 11:33 443 0

Мачът е от 19:30 часа на стадион "Огоста"

Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Монтана посреща Славия в последен двубой от редовния сезон на efbet Лига. Срещата, която започва в 19:30ч. на стадион "Огоста", ще бъде водена от Валентин Железов. Двубоят ще бъде предаван в ефира на Диема спорт.

Монтанчани са на последно място в класирането с 16 точки и победа срещу Славия би ги доближила на седем от 13-ия Спартак Варна преди началото на плейофите. Към този момент няма контузени, а освен това се завръщат наказаните Борис Димитров и Томас Азеведо, които пропуснаха двубоя с ЦСКА, загубен злощастно с късен гол.

Славия от своя страна при успех на "Огоста" ще изпревари осмия Ботев Пловдив и в плейофите, при равенство обаче "белите" ще останат в долната осмица в плейофите. Добрата новина за Ратко Достанич е завръщането на Кристиян Балов, който пропусна загубата срещу Септември. Наказан за картони е Илиян Стефанов.

В първия мач между двата тима през есента Славия бе краен победител с 2:1.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове