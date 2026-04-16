Монтана и Славия затварят редовния сезон в Първа лига

Монтана посреща Славия в последен двубой от редовния сезон на efbet Лига. Срещата, която започва в 19:30ч. на стадион "Огоста", ще бъде водена от Валентин Железов. Двубоят ще бъде предаван в ефира на Диема спорт.

Монтанчани са на последно място в класирането с 16 точки и победа срещу Славия би ги доближила на седем от 13-ия Спартак Варна преди началото на плейофите. Към този момент няма контузени, а освен това се завръщат наказаните Борис Димитров и Томас Азеведо, които пропуснаха двубоя с ЦСКА, загубен злощастно с късен гол.

Славия от своя страна при успех на "Огоста" ще изпревари осмия Ботев Пловдив и в плейофите, при равенство обаче "белите" ще останат в долната осмица в плейофите. Добрата новина за Ратко Достанич е завръщането на Кристиян Балов, който пропусна загубата срещу Септември. Наказан за картони е Илиян Стефанов.

В първия мач между двата тима през есента Славия бе краен победител с 2:1.