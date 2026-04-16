Кристиан Киву на прага на нов дългосрочен договор с Интер

Румънският специалист Кристиан Киву е напът да затвърди позицията си начело на Интер, след като води отбора към шампионската титла в Серия А още в първия си пълен сезон като старши треньор. Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, преговорите за удължаване на контракта му са в напреднала фаза, а клубът е готов да му гласува още по-голямо доверие.

След като през февруари миналата година пое Парма, Киву бързо привлече вниманието на ръководството на Интер, което го назначи за наследник на Симоне Индзаги преди началото на сезон 2025/2026. Само десет месеца по-късно, "нерадзурите" се радват на комфортна преднина от 9 точки на върха в класирането, а до края на кампанията остават едва шест кръга.

Очаква се в края на сезона Киву да подпише нов договор, който ще го задържи на "Джузепе Меаца" до 2029 или дори 2030 година. Освен това, условията по споразумението ще бъдат значително подобрени, като се говори за удвояване на възнаграждението му – истинско признание за впечатляващата му работа.

Любопитен момент е, че занапред Киву ще получи и по-широки правомощия при вземането на решения, свързани с трансферната политика на Интер. За разлика от миналото лято, когато не е участвал в избора на две от петте нови попълнения, сега румънецът ще има ключова роля при селекцията на отбора.