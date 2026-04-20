Тони Надал: Трудно ми е да повярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

Тони Надал: Трудно ми е да повярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

20 Април, 2026 08:58 1 290 2

Новак все още може да играе на високо ниво, но проблемът е да поддържа това ниво дълго време

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прочутият тенис треньор Тони Надал смята, че Джокович ще срещне големи трудности в преследването на нов Голям шлем, 25-и в кариерата му.

"Трудно ми е да повярвам, че може да спечели още един Голям шлем. Победи Синер в Австралия, но не и Алкарас на финала. Синер нямаше добър ден, нито добър турнир като цяло. Новак, който е изключителен, знаеше как да се възползва от това. На финала изигра страхотен първи сет, но не е в състояние да поддържа такъв ритъм два часа срещу Алкарас", каза Тони Надал

Той подчерта, че ще бъде много трудно за Джокович да поддържа нивото на игра, на което са Алкарас и Синер.

"Новак все още може да играе на високо ниво, но проблемът е да поддържа това ниво дълго време. Подобно на играчи като Алкарас, не е достатъчно да изиграеш добре един сет или от време на време да играеш добре. Това ниво трябва да се поддържа за по-дълъг период, там виждам трудността за Новак", допълни чичото на Рафа Надал.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    5 1 Отговор
    На цганската фамилия от Манакор не им харесва , че Джокович е по - добър тенисист от Рафа и с повече титли

    10:11 20.04.2026

  • 2 Алкарас е Велик

    1 0 Отговор
    Алкарас пенсионира Джокович

    16:21 20.04.2026

