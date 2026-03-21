Шампионът в НБА няма да посети Белия дом по време на пътуването си до Вашингтон

Шампионът в Националната баскетболна асоциация (НБА) Оклахома Сити няма да посети Белия дом по време на пътуването си до Вашингтон в края на седмицата, съобщиха от клуба, предаде БТА.

Представители на Тъндър и Белия дом са водили разговори за посрещане на шампионите от 2025 година, но недостатъчното време е попречило това да се случи.

"Държахме връзка и сме благодарни за комуникацията, която проведохме, но просто не се получи", се казва в изявлението на Оклахома Сити.

Посещението в Белия дом е дългогодишна традиция за шампионите от НБА, датираща от визитата на Бостън през 1963 година. Отборите обикновено планират честването, когато мач от редовния сезон ги отведе в столицата на страната. Тъндър играят срещу Вашингтон в събота.

Няколко отбора отказаха покани през последните години, включително и Голдън Стейт Уориърс, спечелил титлата през 2017 година.

Миналия месец мъжкият отбор по хокей на лед на САЩ, който спечели златен олимпийски медал в Милано-Кортина 2026, присъства на церемонията по специална покана на президента Доналд Тръмп. Тимът също присъства на събитие в Овалния кабинет с Тръмп, като обядва в Белия дом.