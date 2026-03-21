Новини
Спорт »
Баскетбол »
Шампионът в НБА няма да посети Белия дом по време на пътуването си до Вашингтон

21 Март, 2026 16:08 577 1

  • нба-
  • белият дом-
  • оклахома тъндър-
  • баскетбол

Посещението в Белия дом е дългогодишна традиция за шампионите от НБА, датираща от визитата на Бостън през 1963 година

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шампионът в Националната баскетболна асоциация (НБА) Оклахома Сити няма да посети Белия дом по време на пътуването си до Вашингтон в края на седмицата, съобщиха от клуба, предаде БТА.

Представители на Тъндър и Белия дом са водили разговори за посрещане на шампионите от 2025 година, но недостатъчното време е попречило това да се случи.

"Държахме връзка и сме благодарни за комуникацията, която проведохме, но просто не се получи", се казва в изявлението на Оклахома Сити.

Посещението в Белия дом е дългогодишна традиция за шампионите от НБА, датираща от визитата на Бостън през 1963 година. Отборите обикновено планират честването, когато мач от редовния сезон ги отведе в столицата на страната. Тъндър играят срещу Вашингтон в събота.

Няколко отбора отказаха покани през последните години, включително и Голдън Стейт Уориърс, спечелил титлата през 2017 година.

Миналия месец мъжкият отбор по хокей на лед на САЩ, който спечели златен олимпийски медал в Милано-Кортина 2026, присъства на церемонията по специална покана на президента Доналд Тръмп. Тимът също присъства на събитие в Овалния кабинет с Тръмп, като обядва в Белия дом.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оклахома

    1 0 Отговор
    Искаме да ни преименуват на - Доналд Тръмп !

    16:40 21.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове