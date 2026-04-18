Новини
Спорт »
Други спортове »
Българският национален отбор по ръгби претърпя тежка загуба от Украйна

Българският национален отбор по ръгби претърпя тежка загуба от Украйна

18 Април, 2026 18:50 1 005 7

  • ръгби-
  • българия-
  • украйна-
  • кишинев

С този успех Украйна печели групата, тъй като има победи и над другите два състава – Молдова и Турция

Българският национален отбор по ръгби претърпя тежка загуба от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор на България по ръгби отстъпи с 0:48 (0:10) на силния състав на Украйна във втората си среща от група „С“ на Дивизия „Конферънс“ на Европейското първенство. Срещата се игра в Кишинев на стадион „Динамо“, а украинците имаха доминация през цялата среща, предаде БТА.

След първото полувреме отборът на Украйна водеше с 10:0, макар българската селекция да показа добро лице и не се предаде до самия край. Въпреки влизането в игра дори на орът новия национален селекционер Ивайло Иванов, картината не се промени и „лъвовете“ не успяха да отбележат дори точка на добре структурирания състав на съперника, а накрая и отпаднаха физически.

Украинците направиха 7 есета, 5 от които пълни и вкараха един наказателен.

С този успех Украйна печели групата, тъй като има победи и над другите два състава – Молдова и Турция. Турците са на дъното на класирането без актив, а Молдова и България имат по една победа.

Следващият мач за българския национален отбор по ръгби е в София - следващата събота (25 април), когато на стадион „Локомотив" гостува съставът на Молдова в директен сблъсък за 2-ото място. Единстевно победителят в групата получава правото да играе плейоф за повишаване на тима в „Дивизия Трофи“, което е второто ниво на ръгби-спорта в Европа. Тимът на Украйна още преди началото на мачовете беше приман като фаворит, тъй като изпадна от тази дивизия.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    Отговор
    Намерили с кого да играят...
    Хайде малко достойнство поне.

    18:51 18.04.2026

  • 2 това някаква шега ли е?

    Отговор
    какви са тия глупости национален отбор по ръгби???

    18:54 18.04.2026

  • 3 Ами

    Отговор
    Нашите копеи са подляли вода на националния

    18:57 18.04.2026

  • 4 Емил

    Отговор
    Ние ги храним, те ни бият

    19:20 18.04.2026

  • 5 Димо

    Отговор
    Не знаех че в България има ръгби

    19:21 18.04.2026

  • 6 Гост

    Отговор
    Еш пъ Ти! Начи, Украйна била във война, е, според Некой ора, де, ама иначе ръгбистите и се мандахерцат наляво надясно! Странно, Бацета, а?

    20:07 18.04.2026

  • 7 Пецата

    Отговор
    Галфоните се изложиха като кифладжии разбираш ли ама вобще с кофти матриал толкова 🤣

    01:25 19.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове