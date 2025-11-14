Новини
Трагедия: 19-годишен ръгбист се самоуби

14 Ноември, 2025 13:00

Йоханес беше много обичан член на „рабитос“, винаги подкрепяше съотборниците си и клуба - не само на терена, а и извън него

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръгби общността в Австралия беше потресена от трагична вест за кончината на млад спортист. 19-годишният Йоханес Логан се е самоубил.

Националната ръгби лига на Австралия и Океания (NRL) съобщи за огромната загуба, изказвайки съболезнования на семейството и близките на момчето.

Състезателят на Саут Сидни Рабитос е сложил край на живота си в сряда. Логан беше родом от Ориндж, Нов Южен Уелс. Ръгбито беше голямата му страст. С ръст от 195 см и тегло от 103 кг, Йоханес беше смятан за потенциална бъдеща звезда на NRL.

Заради любовта към него се мести в Сидни, където пробива в мъжкия състав на "рабитос", въпреки крехката си възраст.

„Йоханес беше много обичан член на „рабитос“, винаги подкрепяше съотборниците си и клуба - не само на терена, а и извън него", написаха от клуба му.


