Трагедия: 19-годишен ръгбист се самоуби

Ръгби общността в Австралия беше потресена от трагична вест за кончината на млад спортист. 19-годишният Йоханес Логан се е самоубил.

Националната ръгби лига на Австралия и Океания (NRL) съобщи за огромната загуба, изказвайки съболезнования на семейството и близките на момчето.

Състезателят на Саут Сидни Рабитос е сложил край на живота си в сряда. Логан беше родом от Ориндж, Нов Южен Уелс. Ръгбито беше голямата му страст. С ръст от 195 см и тегло от 103 кг, Йоханес беше смятан за потенциална бъдеща звезда на NRL.

Заради любовта към него се мести в Сидни, където пробива в мъжкия състав на "рабитос", въпреки крехката си възраст.

„Йоханес беше много обичан член на „рабитос“, винаги подкрепяше съотборниците си и клуба - не само на терена, а и извън него", написаха от клуба му.