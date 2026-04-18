Брентфорд и Фулъм откриха кръга във Висшата лига с нулево равенство

Брентфорд и Фулъм завършиха 0:0 в откриващия мач от 32-рия кръг на английската Висша лига. Това е седми пореден мач на "пчеличките", в който те не успяват да спечелят победа у дома, предаде БТА.

През първото полувреме на мача и двата отбора създадоха няколко опасности пред вратите, като по-активни бяха домакините. Игор Тиаго стреля с глава покрай вратата, а шут на Данго Уатара бе спасен. Удар на Кийн Люъс-Потър спря в напречната греда. За Фулъм пропуска направи Раян Сесеньон, а тимът не е вкарвал попадение през първото полувреме вече в десети пореден мач при гостуване.

След почивката отново Брентфорд бе по-опасният отбор с пропуски на Микел Дамсгор и Нейтън Колинс. В края на мача вратарят Бернд Лено направи впечатляващо спасяване срещу Уатара.

Брентфорд пропусна възможност да изпревари Челси в класирането, а тимът има пет поредни равенства за първенство за първи път от 1957 насам. Фулъм остава на 12-а позиция.