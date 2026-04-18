Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кошмарът на Тотнъм във Висшата лига няма край

18 Април, 2026 21:50 1 743 2

  висша лига
  тотнъм
  брайтън

Тотнъм, който е в зоната на изпадащите, изпусна победата с гол в добавеното време

Кошмарът на Тотнъм във Висшата лига няма край - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Тотнъм бе напът да спечели ценна победа над Брайтън, но чайките изравниха в петата минута на добавеното време за 2:2. По този начин тимът от северен Лондон остана под чертата на 18-о място, като има точка по-малко от Уест Хям и изостава с две от Нотингам Форест, които са и с мач по-малко, предаде БТА.

Тимът на Роберто Де Дзерби поведе чрез испанския защитник Педро Поро, който в 39-ата минута се възползва от асистенция на Шави Симонс. Веднага след това Симонс стреля в десния стълб, а вратарят Барт Фербруген спаси добавката на Поро. В добавеното време на първата част Каору Митома изравни за "чайките" и смълча привържениците на домакините.

След почивката Тотнъм направи почти всичко възможно да спечели. Тимът отново поведе в 77-ата минута, като голмайстор бе Шави Симонс.

В добавеното време първо Ферди Кадиоглу направи голям пропуск за Брайтън, но в следващата атака Джорджино Рутер вкара топката под напречната греда за 2:2. Брайтън е на девето място с 47 точки, колкото има и Евертън.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    5 2 Отговор
    Г-жо Атанасова моля ви да спрете да пишете за спорт.Вярно е ,че спортният ви отдел е под всякаква критика и колегите ви зяпат само инстаграма за голи жени.Но и вие не се справите.Пфу...

    22:00 18.04.2026

  • 2 КозЗа Ноздра

    2 0 Отговор
    Ще има.. след 5 кръга. Почакай малко само.

    06:20 19.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове