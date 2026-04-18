Кошмарът на Тотнъм във Висшата лига няма край

Отборът на Тотнъм бе напът да спечели ценна победа над Брайтън, но чайките изравниха в петата минута на добавеното време за 2:2. По този начин тимът от северен Лондон остана под чертата на 18-о място, като има точка по-малко от Уест Хям и изостава с две от Нотингам Форест, които са и с мач по-малко, предаде БТА.

Тимът на Роберто Де Дзерби поведе чрез испанския защитник Педро Поро, който в 39-ата минута се възползва от асистенция на Шави Симонс. Веднага след това Симонс стреля в десния стълб, а вратарят Барт Фербруген спаси добавката на Поро. В добавеното време на първата част Каору Митома изравни за "чайките" и смълча привържениците на домакините.

След почивката Тотнъм направи почти всичко възможно да спечели. Тимът отново поведе в 77-ата минута, като голмайстор бе Шави Симонс.

В добавеното време първо Ферди Кадиоглу направи голям пропуск за Брайтън, но в следващата атака Джорджино Рутер вкара топката под напречната греда за 2:2. Брайтън е на девето място с 47 точки, колкото има и Евертън.