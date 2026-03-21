Евертън унижи Челси и гледа смело към евротурнирите

Евертън победи Челси с 3:0 на своя нов стадион "Хил Дикинсън", като вероятно бе най-добрият домакински мач на "карамелите" от преместването им насам и със сигурност най-шумен за щастливата публика на тима. Това бе и най-голямата победа на Евертън над този съперник от близо 40 години насам, предаде БТА.

В 33-ата минута Бето откри резултата за Евертън след страхотен пас на новия английски национал Джеймс Гарнър. До почивката вратарят на домакините Джордан Пикфорд направи два страхотни спасявания.

Бето направи 2:0 малко след част игра, като му помогна и недобрата намеса на вратаря на Челси Роберт Санчес, който пропусна топката зад себе си. Португалският терен вече има 7 гола за тима през сезона.

В 76-ата минута Бето подаде, а Илиман Ндиайе направи 3:0 в красив удар в горния десен ъгъл на вратата.

Така Евертън излезе на седмо място в класирането - само на две точки зад шестия Челси и на три зад петия Ливърпул. Тимът на Дейвид Мойс смело гледа към класиране за европейските турнири.