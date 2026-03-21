Евертън унижи Челси и гледа смело към евротурнирите

Евертън унижи Челси и гледа смело към евротурнирите

21 Март, 2026 22:22 636 0

Това бе най-голямата победа на Евертън над този съперник от близо 40 години насам

Евертън унижи Челси и гледа смело към евротурнирите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евертън победи Челси с 3:0 на своя нов стадион "Хил Дикинсън", като вероятно бе най-добрият домакински мач на "карамелите" от преместването им насам и със сигурност най-шумен за щастливата публика на тима. Това бе и най-голямата победа на Евертън над този съперник от близо 40 години насам, предаде БТА.

В 33-ата минута Бето откри резултата за Евертън след страхотен пас на новия английски национал Джеймс Гарнър. До почивката вратарят на домакините Джордан Пикфорд направи два страхотни спасявания.

Бето направи 2:0 малко след част игра, като му помогна и недобрата намеса на вратаря на Челси Роберт Санчес, който пропусна топката зад себе си. Португалският терен вече има 7 гола за тима през сезона.

В 76-ата минута Бето подаде, а Илиман Ндиайе направи 3:0 в красив удар в горния десен ъгъл на вратата.

Така Евертън излезе на седмо място в класирането - само на две точки зад шестия Челси и на три зад петия Ливърпул. Тимът на Дейвид Мойс смело гледа към класиране за европейските турнири.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

