Лийдс на Илия Груев взе жизненоважна победа във Висшата лига

Българският национал Илия Груев влезе като резерва в 78-ата минута при победата на неговия Лийдс над Уулвърхямптън с 3:0, предаде БТА.

Головете за успеха вкараха Джеймс Джъстин и Ноа Окафор само в рамките на две минути - между 18-а и 20-а на първото полувреме. Груев смени Брендън Ааронсон, който малко преди това бе получил жълт картон. В 83-ата минута Адам Армстронг от гостите вкара топката във вратата, но попадението не бе зачетено заради засада. В добавеното време на срещата нападателят на домакините Доминик Калвърт-Люин само спечели дузпа и я реализира за крайното 3:0. Това бе сериозна крачка към спасението на тима в елита.

Със загубата Уулвърхямптън на практика изпадна от Висшата лига, като е твърдо последен с едва 17 точки. "Вълците" имат 15 по-малко от първия тим над чертата Уест Хям и дори една спечелена точка за "чуковете" от оставащите им шест срещи ще направи ситуацията на Уулвърхямптън безнадеждна.

В друг мач от кръга Борнемут се наложи над Нюкасъл с 2:1 при гостуването си. Маркъс Таверниер изведе гостите напред през първото полувреме. Уил Осула успя да изравни за "свраките" в 68-ата минута, но пет преди края на редовното време французинът Адриен Трюфер отново върна аванса на Борнемут и им позволи да спечелят поредни три точки, след като в миналия кръг надиграха и лидера Арсенал. Това бе 13-о пореден мач на Борнемут без загуба в първенството.

С успеха Борнемут е на осмо място, но с равни точки с Челси и Брентфорд, които са пред тях в класирането. Нюкасъл е на 14-о място с 42.