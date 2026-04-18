Лийдс на Илия Груев взе жизненоважна победа във Висшата лига

18 Април, 2026 19:41 1 193 3

В Англия се смята, че 40 точки са достатъчни за оцеляване - Лийдс вече има 39

Мария Атанасова

Българският национал Илия Груев влезе като резерва в 78-ата минута при победата на неговия Лийдс над Уулвърхямптън с 3:0, предаде БТА.

Головете за успеха вкараха Джеймс Джъстин и Ноа Окафор само в рамките на две минути - между 18-а и 20-а на първото полувреме. Груев смени Брендън Ааронсон, който малко преди това бе получил жълт картон. В 83-ата минута Адам Армстронг от гостите вкара топката във вратата, но попадението не бе зачетено заради засада. В добавеното време на срещата нападателят на домакините Доминик Калвърт-Люин само спечели дузпа и я реализира за крайното 3:0. Това бе сериозна крачка към спасението на тима в елита.

Със загубата Уулвърхямптън на практика изпадна от Висшата лига, като е твърдо последен с едва 17 точки. "Вълците" имат 15 по-малко от първия тим над чертата Уест Хям и дори една спечелена точка за "чуковете" от оставащите им шест срещи ще направи ситуацията на Уулвърхямптън безнадеждна.

В друг мач от кръга Борнемут се наложи над Нюкасъл с 2:1 при гостуването си. Маркъс Таверниер изведе гостите напред през първото полувреме. Уил Осула успя да изравни за "свраките" в 68-ата минута, но пет преди края на редовното време французинът Адриен Трюфер отново върна аванса на Борнемут и им позволи да спечелят поредни три точки, след като в миналия кръг надиграха и лидера Арсенал. Това бе 13-о пореден мач на Борнемут без загуба в първенството.

С успеха Борнемут е на осмо място, но с равни точки с Челси и Брентфорд, които са пред тях в класирането. Нюкасъл е на 14-о място с 42.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

    Борба голяма!

    19:47 18.04.2026

    За съжаление Груев направи три съществени грешки, след едната от която Улфс вкараха гол, но поради тънка засада беше отменен. Но пък започна атаката за гола от дузпа в края на мача. Играе умно, но няма упоритостта и борбеността на Танака и трудно влиза в мачовете като резерва (рабираемо като играеш само 10-15 минути в края). Трябва да играе в отбор с треньор, който да му галсува по-голямо доверие...за да развие потенциала, който притежава.

    20:05 18.04.2026

    ТОЯ Негадник като влезе и веднага Уулвърхямптън вкараха гол .добре че го отмениха

    20:26 18.04.2026

