Манчестър Юнайтед завърши наравно като гост на Борнемут

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи червен картон в 78-ата минута, а Борнемут получи правото да изпълни дузпа, която доведе до равенство 2:2 в двубоя между двата тима от 31-ия кръг на Висшата лига на Англия, а домакините два пъти изостанаха, за да си осигурят точка, предаде БТА.

Капитанът на Юнайтед Бруно Фернандес реализира 11-метров наказателен удар, за да даде преднина на гостите в 61-ата минута, а Райън Кристи изравни шест минути по-късно, но гостите отново поведоха, когато Джеймс Хил с глава прати топката в собствената си мрежа.

След това обаче Магуайър дръпна фланелката на нападателя на Борнемут Еванилсон, а съдията отсъди дузпа, което резервата Жуниор Крупи превърна в гол в 81-ата минута.

Гостите трябваше да играят около 20 минути с човек по-малко и удържаха равенството, което ги остави трети в класирането с 55 точки, на 15 зад лидера Арсенал и на шест зад Манчестър Сити. Борнемут е десети с 42 точки.