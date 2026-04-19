Манчестър Юнайтед наказа Челси

Манчестър Юнайтед постигна много важна победа и спечели с 1:0 срещу Челси в гостуването си на „Стамфорд Бридж“ в мач от 33-тия кръг на Премиър лийг, предаде Sportal.bg.

Матеус Куня вкара за "червените дяволи" в 43-ата минута с първия им и оказал се единствен точен удар в двубоя. Бруно Фернандеш пък записа 18-ата си асистенция за сезона и е само на още две от споделения рекорд на Тиери Анри и Кевин Де Бройне, които са с по 20. Така въпреки много сериозните проблеми в защита и с много ефективна игра отборът на Майкъл Карик си осигури важния успех и се намира на 3-а позиция, като при пет оставащи кръга има преднина от 10 точки пред днешния си съперник. Тази победа почти гарантира и място в топ 5 и съответно участие в Шампионската лига за "червените дяволи".

Челси пък имаше сериозно превъзходство и на три пъти имаха малшанса да нацелят гредите на противника си. Така "сините" от Лондон записаха четвърто поредно поражение, при това без вкаран гол. Неприятно за домакините бе и това, че в днешната среща Естевао получи ранна контузия и бе принудително заменен. За Челси място в топ 5 изглежда все по-трудно, но все пак шансове за тима на Лиъм Росиниър все още има.

Първият мач между двата отбора през този сезон на „Олд Трафорд“ завърши с успех за Манчестър Юнайтед с 2:1, благодарение на голове на Бруно Фернандеш и Каземиро, като вратарят на лондончани Роберт Санчес получи ранен червен картон, а впоследствие и бразилецът бе изгонен. Историята на този сблъсък обаче често предлага драми – феновете още помнят зрелищното 4:3 за Челси през април 2024 г., когато Коул Палмър реализира хеттрик. В последните 12 домакинства в първенството срещу този съперник Челси е загубил само веднъж.

И двамата мениджъри са изправени пред сериозни главоболия, особено в дефанзивен план. Челси ще бъде без капитана си Рийс Джеймс, както и без бранителите Ливай Колуил и Беноа Бадиашил, които са контузени. С травма са и вратарят Филип Йоргенсен, както и Джейми Байноу-Гитенс. Така Лиъм Росиниър прави само две промени в сравнение с тежкото поражение от Манчестър Сити с 0:3.

Най-голямата новина е завръщането на Енцо Фернандес сред титулярите, който заема мястото на Андрей Сантос до Мойсес Кайседо. Лиъм Делап пък заменя Жоао Педро на върха на атаката, като самият бразилец дори не е в групата заради лека контузия. Делап ще действа пред Естевао, Коул Палмър и Педро Нето. Няма промени в защитата, където отново ще са Мало Густо, Уесли Фофана, Йорел Хато и Марк Кукурея.

В лагера на гостите ситуацията в отбрана е критична. Основните централни защитници Лисандро Мартинес и Хари Магуайър са наказани, а Лени Йоро е контузен. С травми са още Матайс де Лихт и Патрик Доргу. Така Майкъл Карик прави няколко промени в сравнение с поражението от Лийдс. Младокът Ейдън Хевън стартира в сърцето на отбраната, а Нусаир Мазрауи е преквалифициран като централен защитник. Диого Далот пък се завръща по десния бек. Коби Мейну, който до последно бе под въпрос, стартира на мястото на Мануел Угарте и ще партнира на Каземиро в средата на терена. Атаката на Ман Юнайтед ще води Бенямин Шешко, а зад него ще действат Брайън Мбемо, който е предпочетен пред Амад Диало, Бруно Фернандеш и Матеус Куня.

В 10-ата минута Енцо Фернандес изведе Коул Палмър, който бе повален пред наказателното поле на Ман Юнайтед от Ейдън Хевън. Реферът Майкъл Оливър обаче не отсъди нищо, а и нямаше как ВАР да се намеси, тъй като не ставаше дума за дузпа или червен картон. Малко след това пък Естевао напредна и стреля с диагонален изстрел, а топката облиза гредата на Сене Ламенс. При следващата атака обаче бразилецът получи контузия и бе заменен принудително от Алехандро Гарначо, който заигра срещу бившия си отбор. В 25-ата минута Манчестър Юнайтед предприе опасна контраатака, която обаче не бе оползотворена от Матеус Куня, който на всичкото отгоре и си изкара жълт картон за грубо нарушение срещу Йорел Хато.

Осем минути по-късно Енцо Фернандес имаше отлична възможност да открие резултата, но ударът му от наказателното поле мина с малко встрани. По-добрата игра на Челси продължи, като пак аржентинецът тества Ламенс с далечен удар, като вратарят на гостите успя да избие. След това домакините вкараха чрез Лиъм Делап, но подалият му Коул Палмър бе в засада и попадението не бе признато. В 43-ата минута обаче Ман Юнайтед нанесе своя удар. Бруно Фернандеш напредна отдясно и центрира отлично към Матеус Куня, а бразилецът заби топката в мрежата на Роберт Санчес - 0:1 за "червените дяволи".

Втората част започна с опасен удар на Бруно Фернандеш, който напредна и стреля, но топката мина с малко встрани. В 55-ата минута пък Педро Нето центрира остро, а Лиъм Делап стреля с глава, но топката срещна напречната греда на Ламенс. Челси отново понатисна съперника си и дванадесет минути по-късно отново имаше малшанса да удари третата си греда в двубоя. Пак Нето центрира, а този път Уесли Фофана стреля с глава, но пак в напречната греда на гостите. Натискът на "сините" продължи, като в 85-ата минута и Мойсес Кайседо пробва късмета си със шут от дистанция, но бе с малко неточен.