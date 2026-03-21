Звучен шамар за Ливърпул във Висшата лига

Звучен шамар за Ливърпул във Висшата лига

21 Март, 2026 17:17 404 1

Със спечелените три точки Брайтън се изкачи на осмо място в класирането с 43 точки

Звучен шамар за Ливърпул във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Брайтън победи Ливърпул с 2:1 в ранния съботен мач от 31-ия кръг на английската Висша лига. Два гола за домакините вкара Дани Уелбек, предаде БТА.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Арсенал се разписа в 14-ата минута след асистенция на Диего Гомес. Милош Керкез успя да изравни за "червените" след половин час игра. Уелбек обаче отново даде преднина на "чайките" в 56-ата минута, като това се оказа победното попадение за домакините. До края на срещата голям пропуска за Ливърпул направи Къртис Джоунс, като ударът му бе спасен по великолепен начин от Барт Фербруген.

Контузия от тима на Ливърпул получи нападателят Юго Екитике, който бе сменен принудително още в осмата минута.

Със спечелените три точки Брайтън се изкачи на осмо място в класирането с 43 точки. Ливърпул остава на пета позиция с 6 точки повече от днешния си съперник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    кой къде играе си е трудно за разгадаване, конате за червен картон и дузпа , но съдията го пожали, къртис е мис грозна прическа, шматка без компас , заслужаваха по голяма загуба !!!

    17:26 21.03.2026

