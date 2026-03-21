Звучен шамар за Ливърпул във Висшата лига

Брайтън победи Ливърпул с 2:1 в ранния съботен мач от 31-ия кръг на английската Висша лига. Два гола за домакините вкара Дани Уелбек, предаде БТА.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Арсенал се разписа в 14-ата минута след асистенция на Диего Гомес. Милош Керкез успя да изравни за "червените" след половин час игра. Уелбек обаче отново даде преднина на "чайките" в 56-ата минута, като това се оказа победното попадение за домакините. До края на срещата голям пропуска за Ливърпул направи Къртис Джоунс, като ударът му бе спасен по великолепен начин от Барт Фербруген.

Контузия от тима на Ливърпул получи нападателят Юго Екитике, който бе сменен принудително още в осмата минута.

Със спечелените три точки Брайтън се изкачи на осмо място в класирането с 43 точки. Ливърпул остава на пета позиция с 6 точки повече от днешния си съперник.