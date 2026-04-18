Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Енрике: Играем на трети пореден полуфинал, горди сме

Луис Енрике: Играем на трети пореден полуфинал, горди сме

18 Април, 2026 20:10

  • псж-
  • луис енрике-
  • байерн мюнхен-
  • шампионска лига

Луис Енрике смята, че тимът на ПСЖ се чувства добре в трудните моменти на сезона

Луис Енрике: Играем на трети пореден полуфинал, горди сме - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике обяви в събота, че отборът му "се чувства добре", а играчите са "готови" в края на сезона отново да печелят трофеи, предаде АФП, съобщи БТА.

"Има моменти, които всички играчи в отбора обичат, това е частта през сезона, в която трябва да печелим трофеи и се чувстваме добре, а футболистите са готови за финалната част от сезона", каза испанският треньор три дни след класирането за полуфиналите на Шампионската лига, където съперник ще бъде Байерн Мюнхен.

"Не правим нищо различно, опитваме се да балансираме с контузиите, състоянието на играчите и игровото им време", добави той.

Треньорът разкри, че испанският халф Фабиан Руис ще се върне в игра след три месеца отсъствие заради контузия. "Той е добре, тренира и ако всичко е нормално, утре ще бъде в състава и ще играе за пръв път от контузията насам", каза той за Руис за предстоящия двубой с Олимпик Лион.

Получил лека травма на коляното в реванша срещу Ливърпул, Дезире Дуе ще бъде в групата на тима, но не и Нуно Мендеш, който има проблем с бедрото и продължава да тренира във фитнес-залата.

"Дали ПСЖ е по-силен от миналия сезон? Не знам. Дали сме по-силни или не толкова силни не е толкова важно. На това ниво е невероятно", отговори Енрике, който смята, че няма фаворит в сблъсъка между неговия тим и Байерн Мюнхен.

"Не е важно кой е фаворит, важно е кой ще покаже нивото си на терена. Играем на трети пореден полуфинал, горди сме", подчерта треньорът.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО!

    0 0 Отговор
    Много са добри. Поздравления, Енрике!

    20:32 18.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове