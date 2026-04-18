Луис Енрике: Играем на трети пореден полуфинал, горди сме

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике обяви в събота, че отборът му "се чувства добре", а играчите са "готови" в края на сезона отново да печелят трофеи, предаде АФП, съобщи БТА.

"Има моменти, които всички играчи в отбора обичат, това е частта през сезона, в която трябва да печелим трофеи и се чувстваме добре, а футболистите са готови за финалната част от сезона", каза испанският треньор три дни след класирането за полуфиналите на Шампионската лига, където съперник ще бъде Байерн Мюнхен.

"Не правим нищо различно, опитваме се да балансираме с контузиите, състоянието на играчите и игровото им време", добави той.

Треньорът разкри, че испанският халф Фабиан Руис ще се върне в игра след три месеца отсъствие заради контузия. "Той е добре, тренира и ако всичко е нормално, утре ще бъде в състава и ще играе за пръв път от контузията насам", каза той за Руис за предстоящия двубой с Олимпик Лион.

Получил лека травма на коляното в реванша срещу Ливърпул, Дезире Дуе ще бъде в групата на тима, но не и Нуно Мендеш, който има проблем с бедрото и продължава да тренира във фитнес-залата.

"Дали ПСЖ е по-силен от миналия сезон? Не знам. Дали сме по-силни или не толкова силни не е толкова важно. На това ниво е невероятно", отговори Енрике, който смята, че няма фаворит в сблъсъка между неговия тим и Байерн Мюнхен.

"Не е важно кой е фаворит, важно е кой ще покаже нивото си на терена. Играем на трети пореден полуфинал, горди сме", подчерта треньорът.