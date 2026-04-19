Тежък удар за Байерн: Гнабри получи нова контузия

19 Април, 2026 11:39 754 1

Байерн посреща Щутгарт в неделя и се нуждае само от равенство, за да спечели титлата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен ще бъде без крилото Серж Гнабри за продължителен период, съобщи клубът от Бундеслигата, предаде БТА.

Гнабри е получил разкъсване на адуктор на дясното бедро, съобщиха от клуба. Той току-що се беше завърнал в отбора при победата в Шампионската лига срещу Реал Мадрид в сряда, след като се възстанови от контузия на коляното.

Не е ясно точно колко дълго Гнабри ще отсъства от терените и дали ще пропусне полуфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 28 април и 6 май.

Байерн посреща Щутгарт в неделя и се нуждае само от равенство, за да спечели титлата в Бундеслигата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 чистокръвен

    0 0 Отговор
    ариец си е като повечето футболисти напоследък

    13:00 19.04.2026

