Тежък удар за Байерн: Гнабри получи нова контузия

Байерн Мюнхен ще бъде без крилото Серж Гнабри за продължителен период, съобщи клубът от Бундеслигата, предаде БТА.

Гнабри е получил разкъсване на адуктор на дясното бедро, съобщиха от клуба. Той току-що се беше завърнал в отбора при победата в Шампионската лига срещу Реал Мадрид в сряда, след като се възстанови от контузия на коляното.

Не е ясно точно колко дълго Гнабри ще отсъства от терените и дали ще пропусне полуфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 28 април и 6 май.

Байерн посреща Щутгарт в неделя и се нуждае само от равенство, за да спечели титлата в Бундеслигата.