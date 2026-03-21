Байерн разгроми Унион Берлин и направи още една стъпка към титлата

Байерн Мюнхен победи лесно с 4:0 на свой терен Унион Берлин в двубой от 27-ия кръг от Първа Бундеслига. В отсъствието на халфа Александър Павлович, който има контузия в тазобедрената става, баварците не срещнаха никакви трудности срещу столичани и поведоха с два гола още преди почивката, предаде БТА.

Майкъл Олисе даде аванс в полза на баварците само две минути преди почивката, а в допълнителното време Серж Гнабри също беше точен във вратата на Унион.

В 49-ата минута Хари Кейн покачи аванса за "червените" на 3:0, а 18 минути след това отново Гнабри оформи крайното 4:0.

Байерн няма поражение в 12 поредни мача и е съвсем близо до спечелване на рекордната 34-та титла на Германия. Грандът от Мюнхен има 70 точки на първа позиция в класирането, а Борусия Дортмунд изостава на 12 пункта. по-късно днес "жълто-черните" играят пред собствена публика срещу Хамбургер ШФ.

Унион е на десета позиция с 31 спечелени точки.

В друга среща от кръга Байер Леверкузен направи зрелищно равенство 3:3 срещу домакина Хайденхайм. "Аспирините" имаха два гола преднина през първата част чрез голове на Малик Тилман и Патрик Шик. Хенес Беренс и Марвин Перингер от дузпа в 72-ата минута дадоха надежди за равенство за Хайденхайм, но седем минути след това отново Шик даде още един път аванс за Байер.

Домакините не се предадоха и се добраха до 3:3 в 85-ата минута чрез Перингер.

Байер Леверкузен е на шесто място с 46 точки, а Хайденхайм е на 18-та позиция и има минимални шансове да запази мястото си в елита.

Кьолн, който игра в намален състав направи равенство 3:3 пред собствена публика срещу местния си противник Борусия Мьонхенгладбах. Йенс Кастроп даде аванс за гостите още в първата минута, но Саид Ел Мала и Рагнар Ахе до седмата направиха пълен обрат в полза на "козлите".

Филип Сандер изравни в 20-ата минута, а Кастроп с втория си гол в срещата след изтичане на час игра отново изведе Борусия напред. Ерик Мертел изравни в 84-ата минута, но секунди след това получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки Кьолн в намален състав.

Мьонхенгладбах има 29 точки на 12-то място, докато "козлите" са с 3 точки по-малко на 15-та позиция.

Волфсбург загуби с 0:1 от гостуващия Вердер Бремен след попадение на Джъстин Нийнма в 67-ата минута. Червен картон от домакините в добавеното време получи Мориц Йенц.

"Вълците" са на 17-то място с 21 пункта, докато Вердер има 28 точки на 13-та позиция.