Рома и Аталанта завършиха наравно

Рома и Аталанта завършиха при резултат 1:1 в среща от 33-ия кръг на италианската Серия А, предаде БТА.

На Стадио Олимпико в Рим двата отбора изиграха равностоен мач, в който повече внимавахя да ни загубят и логично взеха по една точка, с което запазиха шансове за топ 4.

Бергамаските поведоха в 12-ата минута с гол на Никола Кръстович след асистенция на Мартен де Роон.

Рома успя да изравни в самия край на първото полувреме с гол на Марио Ермосо след подаване на Девейне Ренш.

Рома заема 6-ото място в класирането с 58 точки, докато Аталанта е на 7-а позиция с четири точки по-малко.

По-рано вчера Лацио се наложи с 2:0 като гост над Наполи в 33-ия кръг на Серия А, като нанесе сериозен удар по амбициите на неаполитанците да спечелят титлата. Те изостават на 12 точки от върха, където е Интер, а още в следващия кръг „нерадзурите“ от Милано може да празнуват „скудетото“. Интер има 78 точки, след като снощи отнесе Каляри с 3:0, а Наполи е с 66.

Резултатът напълно отговаря на показаното на терена, като гостите от Лацио бяха много по-добри и освен двата гола, през първото полувреме пропуснаха и дузпа. Така те имат три победи в последните си пет мача в първенството и заемат 9-ата позиция с 47 точки, на 6 от 7-ия Аталанта, с който през следващата седмица ще има среща и за Купата на Италия. Но макар и в различни позиции в класирането, историята на двубоите между тези два състава следва своята логика, като Лацио постигна четвърта поредна победа над този съперник на стадион „Диего Армандо Марадона“.

Още в 6-ата минута „орлите“ откриха резултата чрез Матео Канчелиери, който получи перфектно подаване от Кенет Тейлър и отправи отличен удар по земя в средата на мрежата. Вратарят Ваня Милинкович-Савич нямаше как да се намеси.

В 31-ата минута Лацио получи дузпа, след като Станислав Лоботка фаулира Тиджани Нослин, а съдията се нуждаеше от подкрепа от системата за повторения (ВАР). Матиа Дзакани, който все още няма гол през 2026-а година, застана зад топката и стреля, но само да види как вратарят Ваня Милинкович-Савич спасява удара му.

В 57-ата минута Лацио удвои преднината си чрез Тома Башич, който се ориентира най-добре при отбила се топка и малко зад линията на наказателното поле изстреля великолепен удар. Топката влезе съвсем близо до дясната греда, извън обсега на Ваня Милинкович-Савич и резултатът стана 0:2.

Наполи отговори с удар в гредата на Алисон Сантош, но до края на срещата нямаше кой знае какви положения дори да намали. Вместо това играчите на Маурицио Сари можеха да стигнат до трети гол, но Нуно Тавареш от непосредствена близост не успя да намери мрежата.