Пиза с поредно поражение в първенството на Италия, Росен Божинов остана на пейката

19 Април, 2026 21:42 705 0

Пиза има едва една победа в последните си 22 мача и общо две през цялото първенство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Росен Божинов не влезе в игра за отбора на Пиза, който отстъпи с 1:2 на Дженоа в 33-ия кръг на Серия А и е все по-близо до изпадането, предаде БТА.

Домакините от Града с наклонената кула поведоха с 1:0 с гол на Симоне Канестрели в 19-ата минута, но четири преди края на първата част Джеф Ехатор изравни за „грифоните“ от Генуа.

Но точно преди да стане 1:1 Самуеле Ангори, чийто изстрел с глава стана причина за отбита топка и добавка на Канестрели, можеше да направи 2:0. Останал сам срещу вратаря Джъстин Бейлоу обаче не успя да вкара, след което гостите изравниха.

Момчетата на Даниеле Де Роси започнаха второто полувреме, оказвайки огромен натиск върху домакините, като Лоренцо Коломбо едва не вкара. Но в 55-ата минута авторът на попадението за Пиза Канестрели пипна топката с ръка в собственото си наказателно поле, което означаваше дузпа. Коломбо я вкара за 1:2, а малко по-късно можеше да направи и 3:1. Хърватският вратар на домакините обаче Адриан Шемпер спаси майсторски.

Пиза има едва една победа в последните си 22 мача и общо две през цялото първенство, а заедно с Верона държат последните две места, изоставайки на 10 точки от намиращия се в спасителната зона Кремонезе. Дженоа с третия си успех в последните пет мача и се класира за момента 13-и с 39 точки.


