Интер си гарантира титлата в Италия след убедителна победа над Каляри

Интер записа трета поредна шампионатна победа след успех с 3:0 у дома срещу Каляри в среща от 33-ия кръг на италианската Серия А, предаде БТА.

„Нерадзурите“ поведоха в 52-ата минута с гол на Маркюс Тюрам след асистенция на Федерико Димарко. Само четири минути по-късно Николо Барела удвои преднината на домакините. Резервата Пьотр Желински оформи крайното 3:0 в добавеното време след пас на Дензъл Дъмфрис.

Интер води убедително в класирането със 78 точки, с 12 повече от втория Наполи, който приема Лацио тази вечер. Каляри е на 16-ото място с 33 точки.

В друг мач отборът на Сасуоло се наложи над Комо с 2:1 в мач от 33-ия кръг на италианската Серия А.

Домакините нанесоха своя удар в края на първото полувреме, когато между 42-рата и 44-ата минута два гола вкараха Кристиан Волпато и анголският нападател М'Бала Нзола. Комо реагира още преди паузата, като Николас Пас намали две минути след началото на добавеното време.

През втората част треньорът на Комо Сеск Фабрегас направи пет смени, но те не дадоха резултата и тимът му загуби срещата.

Комо остава на пето място с 58 точки, но може да бъде изпреварен от Рома утре. Сасуоло е на девета позиция с 45 точки.