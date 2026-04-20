Левски излиза на лов за млади българи през лятото

Левски ще излезе на лов за младоци през лятото. "Сините" ще огледат пазара, за да привлекат талантливи родни играчи", разкрива "Тема спорт". Причината е в новото правило, което БФС ще въведе през следващия сезон. От новата кампания ще бъде задължително отборите да започват с един българин, роден след 1 януари 2003 г., в титулярния състав – т.е. да бъде под 23 години. В същото време се запазва и правило „4“ за четирима родни футболисти, които трябва да стартират, със задължително присъствие на един до 21 г. в групата за мача. Той трябва да играе минимум 45 минути.

Клубовете, които плащат, за да се освободят от правило „4“, няма да могат да заобиколят новата наредба и ще е задължително да имат поне един български играч под 23 години в титулярните 11. Левски бе един от тимовете, които не спазваше правилото. В момента в ротацията на "сините" има само един футболист, който влиза в профила на играч под 23 години. Това е юношата на столичани Асен Митков. Халфът обаче тотално загуби доверието на Хулио Веласкес. Капитанът на младежкия национален отбор бе обявен преди Нова година за загубата от Славия, като дори фенове запалиха картичка с лика му. През есента Левски имаше и друг футболист, който бе в този профил – Марин Петков. Крилото обаче бе продадено на саудитския Ал-Таавон през зимния трансферен прозорец.

Това ще принуди "сините" да погледнат към пазара за привличането на родни играчи под 23 години. От „Герена“ разглеждат както съставите на младежкия национален отбор и юношеската формация до 19 години, така и тези на останалите тимове в елита, за да намерят подходящи футболисти за селекцията си.

Както е известно, в последните два трансферни прозореца Левски привлече четирима играчи от родното първенство. През лятото Радослав Кирилов и Мазир Сула пристигнаха като свободни агенти, като преди това носеха екипите на ЦСКА 1948 и Черно море. Зимните попълнения пък бяха Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа от пловдивските Ботев и Локомотив. За първият бяха платени 300 000 евро, докато за нападателя – 400 хиляди.