Централен защитник на Левски се е разбрал с Трабзонспор

Централният защитник на Левски Кристиан Макун се е разбрал с Трабзонспор. Третият в турската Сюперлиг и венецуелският национал са постигнали договорка за личните условия на играча, пише fotospor.com.tr.

Клубът от Черно море и "сините" водят преговори, като в южната ни съседка ги определят като положителни. Трабзонспор имаше апетити към 26-годишния защитник и през зимата, но тогава до трансфер не се стигна. Една от причините бе, че от „Герена“ не искаха да продават основните си играчи и да ги запазят в битката за титлата, предаде Sportal.bg.

"Синьо-червените" искат да се подсилят в центъра на отбраната, тъй като планират да продадат украинеца Арсений Батахов, а в същото време и да подмладят защитата. Един от основните им бранители Стефан Савич е на 35 години и бившият футболист на Манчестър Сити и Атлетико Мадрид гледа към края на кариерата си. Зелена светлина за трансфера е дал треньора на Трабзонспор Фатих Теке. Очаква се Левски да иска за Макун около 3 милиона евро.