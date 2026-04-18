Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Централен защитник на Левски се е разбрал с Трабзонспор

18 Април, 2026 10:05 1 270 0

  левски
  трабзонспор
  макун

Трабзонспор имаше апетити към 26-годишния защитник и през зимата, но тогава до трансфер не се стигна

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централният защитник на Левски Кристиан Макун се е разбрал с Трабзонспор. Третият в турската Сюперлиг и венецуелският национал са постигнали договорка за личните условия на играча, пише fotospor.com.tr.

Клубът от Черно море и "сините" водят преговори, като в южната ни съседка ги определят като положителни. Трабзонспор имаше апетити към 26-годишния защитник и през зимата, но тогава до трансфер не се стигна. Една от причините бе, че от „Герена“ не искаха да продават основните си играчи и да ги запазят в битката за титлата, предаде Sportal.bg.

"Синьо-червените" искат да се подсилят в центъра на отбраната, тъй като планират да продадат украинеца Арсений Батахов, а в същото време и да подмладят защитата. Един от основните им бранители Стефан Савич е на 35 години и бившият футболист на Манчестър Сити и Атлетико Мадрид гледа към края на кариерата си. Зелена светлина за трансфера е дал треньора на Трабзонспор Фатих Теке. Очаква се Левски да иска за Макун около 3 милиона евро.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове