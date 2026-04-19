Скандал тресе Висшата лига: Тотнъм говори за отвратителни расистки обиди

Футболният клуб Тотнъм осъди в неделя „гнусен расизъм“ срещу защитника Кевин Дансо в социалните медии, след като неговата грешка подари на Брайтън късен изравнителен гол, който остави отбора от Висшата лига в зоната на изпадащите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Брайтън вкара в добавеното време, след като 27-годишният австрийски национал не изби добре топката, което позволи на Джорджино Рютер да направи резултата 2:2. Все още търсейки първата си победа в лигата през 2026 година, Тотнъм е на 18-то място с пет оставащи мача до края на сезона.

„Кевин Дансо е бил и продължава да бъде обект на значителни и отвратителни расистки обиди в социалните медии“, заявиха от Тотнъм в изявление относно последната проява на расизъм, които остават тревожно често срещани в европейския футбол.

„Чували и виждали сме гнусен, нечовешки расизъм. Поведение, което без съмнение е престъпление, няма да бъде толерирано“, написаха от клуба от Лондон.

„Шпорите“ заявиха, че докладват за съдържание на лондонската Столична полиция, други власти и платформи в социалните медии. Британската полиция предприема все по-твърда позиция срещу признатите за виновни за расизъм, с арести и забрани, но все още се бори да го пресече. „Ще настояваме за възможно най-строгите действия срещу всеки човек, когото идентифицираме“, добавиха от Тотнъм.

„Кевин има нашата пълна и безусловна подкрепа като играч и като личност. Никой в този клуб никога няма да се изправи сам пред това. Нищо във формата или позицията в лигата не може да извини или обясни расистки обиди“, е позицията на клуба.

Дансо каза, че е видял коментарите, отправени към него, през уикенда, когато Висшата лига промоутираше инициативата си „Няма място за расизъм“. „Расистките обиди нямат място в тази игра или където и да е другаде. Но те не ме определят и няма да ме разсеят от това, което е важно. Знам кой съм, за какво се боря и защо играя“, каза той в Instagram.