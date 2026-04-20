Феновете на Наполи поискаха оставката на Антонио Конте

Прословутият хаштаг #ConteOut отново набра популярност в социалните мрежи през уикенда, след като недоволни привърженици на Наполи започнаха да призовават за оставката на треньора Антонио Конте след разочароващата загуба с 0:2 от Лацио на „Стадио Марадона“.

Крехките надежди на неаполитанците да се борят с Интер за титлата в Серия "А" през сезон 2025-26 претърпяха сериозен удар след домакинското поражение от "орлите". В този мач отборът на Конте не успя да отправи нито един точен удар към вратата. Според „La Gazzetta dello Sport“ това може би е най-слабото представяне на Наполи под ръководството на треньора, спечелил Скудетото през сезон 2024-25.

След този резултат "партенопеите" изостават на 12 точки от Интер само пет кръга преди края на сезона. Въпреки че неаполитанците все още изглеждат сигурни за класиране в Шампионската лига, се появиха призиви Конте да напусне клуба заради поредица от събития през последните няколко седмици.

Последните два резултата на отбора са неубедителни: равенството 1:1 срещу Парма предшестваше загубата от Лацио, която сложи край на серия от пет поредни победи. Освен това през кампанията 2025-26 Конте редовно изтъкваше проблемите с контузии в отбора. Това извинение обаче вече не е валидно, тъй като звездите на клуба – Кевин де Бройне, Скот Мактоминей, Андре-Франк Замбо Ангиса и Станислав Лоботка – са на разположение от няколко седмици след труден сезон, белязан от травми. Съществува и усещането, че въпреки проблемите с контузиите, Наполи трябваше да бъде малко по-конкурентоспособен този сезон, особено предвид сериозните инвестиции, направени през летния трансферен прозорец.

Някои фенове също така смятат, че Конте не е коментирал адекватно спекулациите, които го свързват със завръщане начело на националния отбор на Италия като заместник на Дженаро Гатузо. Това оставя облак от несигурност над клуба в заключителната част от сезона.