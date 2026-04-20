Новини
Спорт »
Бг футбол »
Билетите за дербито ЦСКА - Левски вече са в продажба

20 Април, 2026 18:23 772 1

Двубоят е в събота - 25 април от 16:00 часа

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Билетите за Вечното дерби между ЦСКА и Левски от първия кръг на плейофите на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като за "червените" фенове са отредени сектори А и Г, а за "сините" Б и В.

Билетите за "армейски" привърженици се продават онлайн в мрежата на Eventim ТУК, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от днес до 24-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (25 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите за „армейските“ фенове са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)

Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и в официалния фен магазин на ул. Солунска 12.

По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на Национален стадион "Васил Левски".

В деня на мача (25 април) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Пропуските за феновете на Левски се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 24 април, петък от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн ТУК.

В събота, 25 април, билети ще се продават на касите на „Синьото“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 10.23 €

Сектор В – 15.34 €

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 14:00 ч.

Привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, трябва да подадат заявка на адрес [email protected] до 24 април (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 15:00 ч.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 0 Отговор
    Лазаров , мача с това МЕНТЕ не е никакво дерби не пиши глупости!

    19:31 20.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове