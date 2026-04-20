Билетите за дербито ЦСКА - Левски вече са в продажба

Билетите за Вечното дерби между ЦСКА и Левски от първия кръг на плейофите на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като за "червените" фенове са отредени сектори А и Г, а за "сините" Б и В.

Билетите за "армейски" привърженици се продават онлайн в мрежата на Eventim ТУК, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от днес до 24-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (25 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите за „армейските“ фенове са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)

Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и в официалния фен магазин на ул. Солунска 12.

По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на Национален стадион "Васил Левски".

В деня на мача (25 април) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Пропуските за феновете на Левски се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 24 април, петък от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн ТУК.

В събота, 25 април, билети ще се продават на касите на „Синьото“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 10.23 €

Сектор В – 15.34 €

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 14:00 ч.

Привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, трябва да подадат заявка на адрес [email protected] до 24 април (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 15:00 ч.