Феновете искат да изгонят халф на Реал Мадрид, но той отказва да си тръгне

21 Април, 2026 06:35 1 769 4

Френският халф е под сериозен натиск след отпадането от Байерн, но няма намерение да напуска

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Едуардо Камавинга няма никакво намерение да напуска Реал Мадрид това лято, въпреки нарастващото напрежение около името му и критиките от страна на феновете.

Френският полузащитник се превърна в една от най-обсъжданите фигури в испанската столица през последните дни, и то по негативни причини. В реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен той получи два бързи жълти картона, които промениха хода на мача.

С човек повече германците успяха да натиснат и да стигнат до късни голове, с които елиминираха „кралския клуб“ от турнира. Голяма част от привържениците на Реал насочиха вината именно към Камавинга, като се появиха и призиви той да бъде продаден още това лято.

Въпреки това, според информация на “Marca”, самият играч няма никакво намерение да се предава или да напуска клуба. Напротив, Камавинга е решен да се бори за мястото си и да докаже стойността си на „Сантиаго Бернабеу“.

Интерес към него не липсва, но на този етап изглежда, че раздяла с Реал Мадрид не влиза в плановете на французина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    3 2 Отговор
    мисирките с поредна интрига срещу Кралете - гроздето е кисело - такъв пианист за полузащитник не са имали в жалката си кaтyнcкa историйка

    Коментиран от #3

    08:23 21.04.2026

  • 3 Лопата Орешник

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фалирал сепаратистки балон Фарса":

    Фен съм на Реал ама ти прекаляваш!! Този не е по добър от Шави или Иниеста! Първият жълт картон беше тактически, но сам си е виновен защото закъсня, а втория беше измислен! Уви не всеки пасва на манталитета на кралете!!

    08:26 21.04.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Това на снимката французин ле е?🦍🦍🦍🥳🤣👍

    08:37 21.04.2026

