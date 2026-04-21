Феновете искат да изгонят халф на Реал Мадрид, но той отказва да си тръгне

Едуардо Камавинга няма никакво намерение да напуска Реал Мадрид това лято, въпреки нарастващото напрежение около името му и критиките от страна на феновете.

Френският полузащитник се превърна в една от най-обсъжданите фигури в испанската столица през последните дни, и то по негативни причини. В реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен той получи два бързи жълти картона, които промениха хода на мача.

С човек повече германците успяха да натиснат и да стигнат до късни голове, с които елиминираха „кралския клуб“ от турнира. Голяма част от привържениците на Реал насочиха вината именно към Камавинга, като се появиха и призиви той да бъде продаден още това лято.

Въпреки това, според информация на “Marca”, самият играч няма никакво намерение да се предава или да напуска клуба. Напротив, Камавинга е решен да се бори за мястото си и да докаже стойността си на „Сантиаго Бернабеу“.

Интерес към него не липсва, но на този етап изглежда, че раздяла с Реал Мадрид не влиза в плановете на французина.