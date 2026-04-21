Спортът по ТВ във вторник (21 април)

21 Април, 2026 06:35 1 712 1

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

14.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, втори етап, мъже Евроспорт 2

15.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг

16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

18.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг

19.00 Лудогорец – ЦСКА Диема спорт

20.00 Атлетик – Осасуна МАХ Спорт 4

20.30 Коняспор – Фенербахче МАХ Спорт 2

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Лестър – Хъл Диема спорт 3

22.00 Интер – Комо МАХ Спорт 3

22.00 Брайтън – Челси Диема спорт 2

22.10 Ланс – Тулуза МАХ Спорт 1

22.30 Реал – Алавес МАХ Спорт 4

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

03.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3


  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    Коняспор.....ПИШЕ СЕ: КОНЕН СПОРТ,БРЕ АЛООУ!!!

    07:29 21.04.2026

