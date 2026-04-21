Две важни условия трябва да приеме Левандовски, ако иска да остане в Барселона

Барселона вече са изчистили позицията си относно бъдещето на Роберт Левандовски, който може да стане свободен агент през лятото. Каталунският клуб е представил на полския голмайстор и неговия екип конкретни условия, които трябва да бъдат приети, ако нападателят желае да остане на „Камп Ноу“ и през следващата кампания.

Развитието е показателно за новата посока в спортно-техническата стратегия на тима. В клуба се подготвя следващ етап от изграждането на състава, като в него влиза и преразглеждане на ролята на Левандовски. Според информация на Marca, предложението към опитния реализатор включва сериозна финансова корекция – намаляване на възнаграждението му с около 50%, ако иска да остане част от проекта и след края на сезона.

Причината за подобен подход е продиктувана от сложната икономическа рамка, в която функционира Барселона. Клубът се стреми да оптимизира разходите за заплати и да освободи ресурс за подсилване на други ключови позиции в състава. Освен финансовия аспект, се предвижда и съществена промяна в спортната роля на поляка. Очакванията са той да не бъде повече безусловен титуляр на върха на атаката, а да приеме по-ограничено участие в ротацията.

🚨 Barcelona have set their terms to Robert Lewandowski's representatives for the Polish striker to stay next season:



• Salary to be reduced by 50%

• Expected to accept a back-up role behind a new striker arrival



(Source: MARCA) pic.twitter.com/bhh0UkMRUy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 19, 2026

В клуба вече работят активно по привличането на нов централен нападател, който да поеме водещата роля в офанзивен план, което би означавало повече минути на резервната скамейка за Левандовски.

За футболист с неговата визитка подобна перспектива представлява сериозно предизвикателство. През по-голямата част от кариерата си Левандовски бе ключова фигура в нападение както в Барселона, така и в предишните си отбори Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд. Въпреки това в клуба смятат, че опитът му остава ценен, но същевременно търсят освежаване на атакуващата линия с по-мобилни и адаптивни профили, съобразени със съвременната динамика на играта. От ръководството подчертават, че окончателният избор остава в ръцете на самия футболист.

Интерес към Левандовски не липсва и той би могъл да получи атрактивни предложения, ако прецени да потърси ново предизвикателство извън Барселона.