Две важни условия трябва да приеме Левандовски, ако иска да остане в Барселона

21 Април, 2026 10:59 1 352 1

Каталунският клуб е представил на полския голмайстор и неговия екип конкретни условия

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона вече са изчистили позицията си относно бъдещето на Роберт Левандовски, който може да стане свободен агент през лятото. Каталунският клуб е представил на полския голмайстор и неговия екип конкретни условия, които трябва да бъдат приети, ако нападателят желае да остане на „Камп Ноу“ и през следващата кампания.

Развитието е показателно за новата посока в спортно-техническата стратегия на тима. В клуба се подготвя следващ етап от изграждането на състава, като в него влиза и преразглеждане на ролята на Левандовски. Според информация на Marca, предложението към опитния реализатор включва сериозна финансова корекция – намаляване на възнаграждението му с около 50%, ако иска да остане част от проекта и след края на сезона.

Причината за подобен подход е продиктувана от сложната икономическа рамка, в която функционира Барселона. Клубът се стреми да оптимизира разходите за заплати и да освободи ресурс за подсилване на други ключови позиции в състава. Освен финансовия аспект, се предвижда и съществена промяна в спортната роля на поляка. Очакванията са той да не бъде повече безусловен титуляр на върха на атаката, а да приеме по-ограничено участие в ротацията.

В клуба вече работят активно по привличането на нов централен нападател, който да поеме водещата роля в офанзивен план, което би означавало повече минути на резервната скамейка за Левандовски.

За футболист с неговата визитка подобна перспектива представлява сериозно предизвикателство. През по-голямата част от кариерата си Левандовски бе ключова фигура в нападение както в Барселона, така и в предишните си отбори Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд. Въпреки това в клуба смятат, че опитът му остава ценен, но същевременно търсят освежаване на атакуващата линия с по-мобилни и адаптивни профили, съобразени със съвременната динамика на играта. От ръководството подчертават, че окончателният избор остава в ръцете на самия футболист.

Интерес към Левандовски не липсва и той би могъл да получи атрактивни предложения, ако прецени да потърси ново предизвикателство извън Барселона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цербер

    0 0 Отговор
    Според информация на "Maркa",

    12:44 21.04.2026

