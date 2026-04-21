Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Крушарски: В Арда може да са надигнали глава, ама да пазят равновесие

21 Април, 2026 11:59

  • локомотив пловдив-
  • христо крушарски-
  • арда-
  • футбол-
  • купа на българия

Купата е наша

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Локомотив Пловдив – Христо Крушарски направи равносметката на редовния сезон в efbet Лига. Той заяви, че „черно-белите“ са постигнали поставените до момента цели и разкри какви са новите, които следват. Крушарски коментира и предстоящите срещи на тима с Арда за Купата на България, както и двете дербита на Пловдив срещу Ботев.

„Винаги може да се иска повече, но равносметката, бих казал, че е добра. Това, което си бяхме поставили за цел, се случи. Локомотив е пети в класирането, а освен това сме и на полуфинал срещу Арда за Купата на България. Мисля, че постигнахме добри резултати и трябва да продължим да надграждаме стъпка по стъпка. Искаме да радваме феновете и да печелим всяка среща.

Нямаме амбиции да ставаме световни шампиони, но Купата е наша! Така е казал някой. Не аз, а някой друг. Трябва обаче да се потрудим, за да я вземем. Настройката е да успеем и аз съм оптимист. Да, в Арда може да са надигнали глава, но нас това не ни интересува. Щом са вдигнали главата – да пазят равновесие. Ние пазим равновесие и това ще го покажем. Искаме да играем финал и да вземем трофея“, заяви пред „Мач Телеграф Крушарски.

Той коментира и информациите за нов инвеститор в клуба, както и интереса към водещите играчи на тима.

„Омръзнало ми е от празни приказки. Честно! Не ми се говори повече по тази тема. Към днешна дата и час – интерес към Локомотив има само и единствено от мен. Това е всичко. От другаде няма. Изписаха се какви ли не щуротии и глупости, но те не отговарят на истината.

Към момента няма интерес към никого от футболистите на клуба. Има интерес от псевдо мениджъри, които само пълнят главите на играчите с лоши мисли и това не е добре. Интерес е, когато дойде оферта в клуба и я видя. На това му казвам интерес. Всичко друго е просто празни приказки. Гледам ги 20 човека – псевдо мениджъри, че се въртят все около младите, но до оферта, която да е дошла от някой клуб, не се е стигнало. Когато дойде нещо официално, ще научат всички. Първо ще излезе в сайта на клуба и всички, които се интересуват от Локомотив, ще се запознаят“, обясни босът на „черно-белите“.

Крушарски не подмина и заканите на боса Ботев Пловдив - Илиян Филипов, че е дошло време за разплата.

„Той нека си говори и пише каквото пожелае. Аз не се заяждам с никого. Говоря това, което мисля и виждам, че е редно да го говорим. Заяждането не води до нищо хубаво.

Илиян Филипов си прави реклама и лошо няма в това. Аз нужда от реклама нямам. Имам нужда да бачкам и да се получава това, което искаме. Амбицията ми е да се стига до резултати с работа, а не с приказки. Ако ме потърси някой, съм насреща. Сам не си говоря. Още не съм стигнал до този момент. Гоня 70 години, но още не съм започнал сам да си говоря и не правя сметка скоро това да се случва.

Ние винаги излизаме за победа. Без значение срещу кой противник. Амбицирани сме да вземем и дербитата с Ботев Пловдив, както и останалите до края на сезона. При Локомотив друга настройка няма и няма как да има. Искам момчетата да бъдат концентрирани и фокусирани. Трябва да се покаже класа и решителност. Мисля, че Локомотив е един стабилизиран и мобилизиран отбор. Всички гледаме само и единствено в една посока и тя е само напред. Мисля, че го доказахме това нещо, а и всички се убедиха в това. Някои хора не вярват на някои приказки, но в крайна сметка нещата се случват. Редът, порядъкът и дисциплината водят до резултати. Трябва да бъдем последователни и решителни“, завърши той.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Арда винаги са с

    6 1 Отговор
    Вдигната глава ! Но срещу Левски - никога!

    12:14 21.04.2026

  • 2 Бай Круши

    1 3 Отговор
    Все пак браво на тоя алкохик, успя да задържи циганския отбор за поредна година да не изпадне. Всички цигани от Столипиново го подкрепям. Кой каквото открадне го носим на Крушарски да издържа отбора, иначе той горкият не е плащал заплати три месеца

    Коментиран от #3

    12:59 21.04.2026

  • 3 И ние ,, самоковските"

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Круши":

    Така!

    14:57 21.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове