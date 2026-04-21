Уулвърхемптън официално е първият изпаднал отбор от английската Висша лига

Уулвърхемптън Уондърърс официално е първият изпаднал отбор от английската Висша лига този сезон. Това стана факт след нулевото равенство между Кристъл Палас и Уест Хем Юнайтед в лондонско дерби от 33-тия кръг на първенството.

Пет кръга преди края „вълците“ заемат твърдо последната 20-ата позиция със 17 точки и са на 16 от „чуковете“, които са с две над чертата на изпадащите.

Тимът от Западен Мидландс стартира кампанията по ужасяващ начин – пет поредни загуби и общо 19 поредни мача без успех. Това доведе до смяна на мениджъра, като Роб Едуардс пое състава от Витор Перейра. „Вълците“ успяха да запишат първата си победа чак в 20-тия кръг с 3:0 над Уест Хем. В края на февруари и началото на март тимът записа няколко положителни резултати, взимайки точка от Арсенал, а също така победи Астън Вила и все още актуалния шампион Ливърпул у дома.

Въпреки това тимът вече трудно можеше да се надява на чудо и пет кръга преди края изпада в Чемпиъншип след осем сезона в елита. Мястото на Уулвърхемптън във Висшата лига ще бъде заето от Ковънтри Сити на Франк Лампард, който вече официално си спечели промоция.

