Барселона се огледа в звезда на ПСЖ като алтернатива на Рашфорд

Ръководството на Барселона планира да подсили състава на Ханс-Дитер Флик с минимум две сериозни нови попълнения през летния трансферен прозорец, като основните приоритети са Алесандро Бастони и Хулиан Алварес. Паралелно с това каталунците обмислят и вариант за заместник на Маркъс Рашфорд, тъй като вероятността той да остане за постоянно на „Спотифай Камп Ноу“ изглежда малка. Според информация на Diario Sport, интересът е насочен към крилото на Пари Сен Жермен – Брадли Баркола.

В Барселона биха приветствали оставането на Рашфорд, но единствената опция, която устройва клуба, е нов договор за наем – възможност, която Манчестър Юнайтед вече е отхвърлил. Това значително намалява шансовете английският национал да продължи кариерата си в каталунската столица след края на сезона и кара ръководството да търси алтернативни решения. Като по-достъпни финансово варианти се разглеждат Ез Абде, Ян Вирхили и Виктор Муньос.

В същото време евентуална възможност за трансфер на Баркола може да промени приоритетите на „блаугранас“. Според информациите, ако футболистът стане достъпен на пазара през лятото, той може да се превърне в основна цел за усилване на атаката. Ливърпул също е сред клубовете, които следят ситуацията около Баркола. Несигурността около новия му договор поставя въпросителни около бъдещето му при действащите европейски шампиони.

Ако Барселона успее да освободи достатъчно средства в бюджета за заплати чрез евентуални раздели с Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген, клубът би могъл да се включи сериозно в битката за подписа на играча на ПСЖ, който отдавна е в полезрението на спортния директор Деко.

Макар качествата на Баркола да са високо оценени на „Камп Ноу“, отношенията с неговия агент Муса Сисоко могат да се окажат предизвикателство. Именно той бе сочен като ключова фигура при напускането на Усман Дембеле през 2023-та година. Потенциалните преговори няма да бъдат лесни за Деко, но ще бъдат неизбежни, ако каталунците решат да направят конкретна оферта. Смята се, че сума около 80 милиона евро може да бъде достатъчна за осъществяване на трансфера, но предстои да стане ясно дали Барселона ще разполага с необходимия финансов ресурс, след като основен приоритет остава привличането на централен защитник и централен нападател.