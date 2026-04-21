Лудогорец спря трансферната активност на Ботафого заради неизплатен дълг

Бразилският футболен колос Ботафого се оказа в центъра на сериозен скандал, след като ФИФА наложи строга забрана за трансфери на клуба. Причината за санкцията е неизплатената сума към българския шампион Лудогорец по сделката за защитника Руан Круз, съобщава Globo.com.

Съгласно решението на световната футболна централа, Ботафого няма право да регистрира нови попълнения в рамките на следващите три трансферни прозореца. Това решение поставя клуба в изключително трудна позиция и може да се отрази негативно на представянето му в местното първенство.

Руан Круз пристигна в Ботафого през 2025 година срещу внушителната сума от 8 милиона евро (48,3 милиона реала по тогавашния курс). Въпреки високите очаквания, бразилецът изигра едва 14 срещи и реализира два гола, преди да бъде преотстъпен на Реал Солт Лейк в САЩ. През зимата на тази година Круз се завърна в Лудогорец с наем до края на 2026 година.

Любопитното е, че това не е първият случай, в който Ботафого попада под ударите на ФИФА заради финансови задължения. По-рано клубът бе санкциониран и заради неизплатени суми към Атланта Юнайтед при трансфера на Тиаго Алмада. Тогава Ботафого подписа с нови футболисти, но не успя да ги регистрира в продължение на месеци.

Сегашната забрана за трансфери е сериозен удар по амбициите на Ботафого и поставя под въпрос бъдещето на клуба на трансферния пазар.