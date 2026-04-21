Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лудогорец спря трансферната активност на Ботафого заради неизплатен дълг

Лудогорец спря трансферната активност на Ботафого заради неизплатен дълг

21 Април, 2026 18:52 809 1

  • лудогорец-
  • ботафого-
  • трансферна забрана-
  • фифа-
  • руан круз-
  • футболни трансфери-
  • дълг-
  • санкция-
  • бразилски футбол-
  • български шампион

Клубът няма право да регистрира нови попълнения

Лудогорец спря трансферната активност на Ботафого заради неизплатен дълг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският футболен колос Ботафого се оказа в центъра на сериозен скандал, след като ФИФА наложи строга забрана за трансфери на клуба. Причината за санкцията е неизплатената сума към българския шампион Лудогорец по сделката за защитника Руан Круз, съобщава Globo.com.

Съгласно решението на световната футболна централа, Ботафого няма право да регистрира нови попълнения в рамките на следващите три трансферни прозореца. Това решение поставя клуба в изключително трудна позиция и може да се отрази негативно на представянето му в местното първенство.

Руан Круз пристигна в Ботафого през 2025 година срещу внушителната сума от 8 милиона евро (48,3 милиона реала по тогавашния курс). Въпреки високите очаквания, бразилецът изигра едва 14 срещи и реализира два гола, преди да бъде преотстъпен на Реал Солт Лейк в САЩ. През зимата на тази година Круз се завърна в Лудогорец с наем до края на 2026 година.

Любопитното е, че това не е първият случай, в който Ботафого попада под ударите на ФИФА заради финансови задължения. По-рано клубът бе санкциониран и заради неизплатени суми към Атланта Юнайтед при трансфера на Тиаго Алмада. Тогава Ботафого подписа с нови футболисти, но не успя да ги регистрира в продължение на месеци.

Сегашната забрана за трансфери е сериозен удар по амбициите на Ботафого и поставя под въпрос бъдещето на клуба на трансферния пазар.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и малко налапа

    0 0 Отговор
    бибката хахахахахахахах да бяхте дали 11 червени картона мндли

    21:03 21.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове