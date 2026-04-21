ЦСКА с важен обрат срещу Лудогорец за купата

В истински футболен спектакъл на „Хювефарма Арена“ в Разград, ЦСКА изкова ценна победа с 2:1 над Лудогорец в първия полуфинален двубой за Купата на България. „Червените“ демонстрираха характер и воля, като обърнаха резултата в последните минути и си осигуриха отлична изходна позиция преди реванша в София.

Още от първия съдийски сигнал домакините от Лудогорец наложиха високо темпо и създадоха първата опасност още в 6-ата минута. Въпреки това, гостите от София не се стъписаха и отговориха с бързи контраатаки, като Мартино и Лео Перейра комбинираха опасно, но защитата на „орлите“ се справи.

В 11-ата минута Макс Ебонг намери Джеймс Ето’о на отлична позиция, но ударът му не намери целта. Малко след това Теодор Иванов стреля с глава след корнер, но топката премина покрай вратата.

Въпреки натиска на ЦСКА, Лудогорец първи стигна до гол. В 18-ата минута Петър Станич изведе Квадво Дуа, който с хладнокръвен удар прати топката в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Фьодор Лапоухов – 1:0 за домакините. „Червените“ не се предадоха и в 29-ата минута Леандро Годой намери Ето’о, който стреля опасно, но топката профуча над напречната греда.

Бруно Жордао получи девети пореден жълт картон след закъснял шпагат, което означава, че ще пропусне както дербито с Левски, така и реванша срещу Лудогорец – сериозен удар за селекцията на Христо Янев.

След почивката ЦСКА засили натиска и създаде редица голови положения. Джеймс Ето’о, Макс Ебонг и Леандро Годой бяха в основата на опасните атаки, но вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман се намеси решително на няколко пъти.

В 61-ата минута Мохамед Брахими пропусна златен шанс, а при добавката Ето’о не успя да намери опразнената врата. Лудогорец също имаше своите възможности, но Теодор Иванов изчисти топката от голлинията след удар на Квадво Дуа.

В 82-ата минута усилията на „червените“ дадоха резултат – Йоанис Питас изравни след прецизна асистенция на Анхело Мартино. Само две минути по-късно ЦСКА нанесе решителния удар – Джеймс Ето’о центрира, а Леандро Годой реализира победния гол за 2:1.

В последните минути Бруно Жордао получи втори жълт картон в срещата и съответно червен, а след него от игра беше отстранен и Анхело Мартино, също за второ провинение.

Реваншът между двата гранда е насрочен за 29 април.