ЦСКА с важен обрат срещу Лудогорец за купата

ЦСКА с важен обрат срещу Лудогорец за купата

21 Април, 2026 21:10 1 717 18

В последните минута на мача нервите взеха връх

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл на „Хювефарма Арена“ в Разград, ЦСКА изкова ценна победа с 2:1 над Лудогорец в първия полуфинален двубой за Купата на България. „Червените“ демонстрираха характер и воля, като обърнаха резултата в последните минути и си осигуриха отлична изходна позиция преди реванша в София.

Още от първия съдийски сигнал домакините от Лудогорец наложиха високо темпо и създадоха първата опасност още в 6-ата минута. Въпреки това, гостите от София не се стъписаха и отговориха с бързи контраатаки, като Мартино и Лео Перейра комбинираха опасно, но защитата на „орлите“ се справи.

В 11-ата минута Макс Ебонг намери Джеймс Ето’о на отлична позиция, но ударът му не намери целта. Малко след това Теодор Иванов стреля с глава след корнер, но топката премина покрай вратата.

Въпреки натиска на ЦСКА, Лудогорец първи стигна до гол. В 18-ата минута Петър Станич изведе Квадво Дуа, който с хладнокръвен удар прати топката в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Фьодор Лапоухов – 1:0 за домакините. „Червените“ не се предадоха и в 29-ата минута Леандро Годой намери Ето’о, който стреля опасно, но топката профуча над напречната греда.

Бруно Жордао получи девети пореден жълт картон след закъснял шпагат, което означава, че ще пропусне както дербито с Левски, така и реванша срещу Лудогорец – сериозен удар за селекцията на Христо Янев.

След почивката ЦСКА засили натиска и създаде редица голови положения. Джеймс Ето’о, Макс Ебонг и Леандро Годой бяха в основата на опасните атаки, но вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман се намеси решително на няколко пъти.

В 61-ата минута Мохамед Брахими пропусна златен шанс, а при добавката Ето’о не успя да намери опразнената врата. Лудогорец също имаше своите възможности, но Теодор Иванов изчисти топката от голлинията след удар на Квадво Дуа.

В 82-ата минута усилията на „червените“ дадоха резултат – Йоанис Питас изравни след прецизна асистенция на Анхело Мартино. Само две минути по-късно ЦСКА нанесе решителния удар – Джеймс Ето’о центрира, а Леандро Годой реализира победния гол за 2:1.

В последните минути Бруно Жордао получи втори жълт картон в срещата и съответно червен, а след него от игра беше отстранен и Анхело Мартино, също за второ провинение.

Реваншът между двата гранда е насрочен за 29 април.


  • 1 Син Хун

    4 23 Отговор
    Цирк с обрат с много жълти безмислени картони и още по театрални два червени. Дано Веласкес не вземе под внимание това дерби на червения полумесец.

    Коментиран от #7, #13

    21:15 21.04.2026

  • 2 понякога

    23 2 Отговор
    и парите на агата не помагат :( приключи "проекта"

    Коментиран от #9

    21:23 21.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 6 Отговор
    Това мач за купата на България ли е:

    ....Мартино и Лео Перейра ... Макс Ебонг ...Джеймс Ето’о...Петър Станич... Квадво Дуа... Фьодор Лапоухов ... Леандро Годой....Бруно Жордао....

    Коментиран от #14, #17

    21:23 21.04.2026

  • 4 Бай Ганьо

    17 11 Отговор
    Никой не може да оспори, че това са двата най класни отбора в Б.Г.

    Коментиран от #8

    21:27 21.04.2026

  • 5 Боби

    18 10 Отговор
    Второто полувреме делиорманци спряха да играят за да се получи обръщалката, просто бягаха от топката

    21:29 21.04.2026

  • 6 Станимир

    5 2 Отговор
    Сега да видим, как ще приключват мачовете за първенството?

    21:30 21.04.2026

  • 7 Гувяду

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Син Хун":

    Tи си син с,,Й" накрая

    21:30 21.04.2026

  • 8 АБСОЛЮТИ

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    В .. Б ГРУПА....

    21:30 21.04.2026

  • 9 Хамрун.

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "понякога":

    Те и на Шиши и брат му са на привършване.
    Така че и Лесния догодина от шампион ще ходи в Б група

    21:31 21.04.2026

  • 10 Отвратен

    9 8 Отговор
    1 ва серия на драматична сапунка , УЕФА трябва да ги разследва за уговорка.

    21:34 21.04.2026

  • 11 Тутутуууу

    6 6 Отговор
    Това са проекти(на Гриша и на Киро) а не отбори. Нямат шанс срещу Арда или Локото.

    21:41 21.04.2026

  • 12 Венци

    1 5 Отговор
    аматьори с големо а

    21:44 21.04.2026

  • 13 Глюпости ,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Син Хун":

    А кой прави шпалир ?!🤭😁

    22:38 21.04.2026

  • 14 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те па у Леефски , само българи ... 🤭

    22:42 21.04.2026

  • 15 Факт

    5 2 Отговор
    Когато ЦСКАМ мачкаше евро грандове,Лудогорие нямаше.

    Коментиран от #18

    23:14 21.04.2026

  • 16 Не е честно

    4 2 Отговор
    Е така е много кофти щото Левски го бият всички,пък ще го правим шампион.

    23:17 21.04.2026

  • 17 Бай Курти

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз нито мачове гледам нито се интересувам от такива от африканското и южноамериканското първенство...
    А едно време кога бях дете и бях левскар,а татко от ЦСКА...още помня имената на футболистите и от двата отбора и колко шамара отнесох от татко ,когато Левски разгроми ЦСКА с 7:1 гледайки го на черно-белияе ни телевизор в хола...

    23:43 21.04.2026

  • 18 Върл чорбар

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Сега няма ЦСКА, а има ЦСКЕ (цигански спортен клуб Етрополе)! Но иначе браво на ЦСКЕ - обухаха Лудогорец!

    00:20 22.04.2026

