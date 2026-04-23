Ал Насър громи на полуфиналите в Шампионска лига 2 на Азия, Роналдо без гол

Ал Насър постигна убедителен успех с 5:1 срещу Ал Ахли Джеда в първия полуфинален сблъсък от Шампионска лига 2 на Азия. В герой за домакините се превърна Кингсли Коман, който реализира хеттрик (13’, 45+7’, 64’), а попадения добавиха още Габриел (23’) и Абдула Ал-Хамдан (80’). За гостите точен беше Секу Янсане (10’), докато Юлиан Дракслер пропусна дузпа още в началните минути.

Суперзвездата на домакините Кристиано Роналдо остана без гол или асистенция и бе заменен в 78-ата минута. Въпреки трудния старт, белязан от пропуснат наказателен удар и ранен гол за съперника, тимът от Саудитска Арабия реагира отлично и още преди почивката направи пълен обрат. Първото полувреме предложи зрелище с множество положения и четири попадения, докато след паузата домакините наложиха пълен контрол.

Двубоят започна динамично, като още в първите минути не липсваха ключови ситуации. Гостите получиха дузпа след нарушение на Иниго Мартинес срещу Ерик Експозито, но ударът на Дракслер беше спасен от вратаря Бенто. Малко по-късно обаче Секу Янсане се възползва от пролука в защитата и даде аванс на своя тим.

Реакцията на Ал Насър бе светкавична. Само две минути по-късно Кингсли Коман възстанови равенството след добре организирана атака с участието на Габриел. В 23-ата минута именно бразилецът се разписа, реализирайки точно след подаване на Садио Мане. Натискът на домакините продължи и в добавеното време на първата част Коман вкара втория си гол, оформяйки 3:1 преди почивката.

След подновяването на играта сценарият не се промени – Ал Насър диктуваше темпото и създаваше положения. Мане нацели греда с далечен удар, а Роналдо на няколко пъти не успя да намери целта. В 64-ата минута Коман оформи своя хеттрик след ново отлично подаване от Габриел, който бе сред най-влиятелните играчи на терена.

В заключителните минути домакините запазиха високото темпо, а свежите сили от резервната скамейка помогнаха за нов гол. В 80-ата минута Абдула Ал-Хамдан завърши бърза контраатака след асистенция на Анджело, фиксирайки крайното 5:1 и давайки сериозно предимство на своя тим преди реванша.