Евертон Бала: Борбата за голмайсторския приз е ожесточена, но първата ми цел е да стана шампион

Голмайсторът на Левски – Евертон Бала, загатна за възможен бъдещ трансфер. 27-годишният бразилски нападател, който до момента има 16 попадения в първенството, даде интервю за медия в родината си. В него той говори за адаптацията си на „Герена“, подчертавайки, че в България има сериозно уважение към бразилските футболисти, като не малко от тях впоследствие са реализирали изгодни сделки.

Към офанзивния играч има интерес както от клубове в Бразилия, така и от други първенства, но към този момент не е ясно дали „сините“ ще се разделят с него през лятото, още повече че се очакват движения и около други ключови състезатели. Настоящият договор на Бала с Левски е до края на следващия сезон, като столичани вече са започнали преговори за подновяването му.

„В тази страна харесват играчите от Бразилия заради стила на игра, който е както красив, така и смел. Това отчасти се дължи на успеха, който постигнаха някои мои сънародници в България. Те се представиха силно, а след това бяха продадени за добри суми в други първенства“, сподели Евертон пред ogol.com.br.

Бала разказа и за личното си развитие след преминаването си в Левски, като акцентира върху промяната в ролята си на терена и израстването си като универсален футболист.

„Нуждаех се от промяна и Левски бе точното място за мен. В Бразилия играех на една позиция, а сега се развих и действам на няколко, което ме прави по-завършен играч. Агентът ми постоянно ми повтаряше да стрелям повече, когато съм близо до вратата. Послушах го и това ми донесе успех. От момента, в който промених начина си на мислене, се подобрих много“, добави още той.

Нападателят коментира и ситуацията в шампионската надпревара, както и конкуренцията за голмайсторския приз с Ивайло Чочев от Лудогорец и Мамаду Диало от ЦСКА 1948.

„Много сме уверени, но в същото време и смирени. Знаем, че не всичко е свършило. Остават още шест мача и трябва да победим в тях. Спечелването на титлата ще бъде от голямо значение за Левски, защото от доста време не е печелена. Ще запишем името си в историята на този голям клуб. Борбата за голмайсторския приз е ожесточена, но първата ми цел е да стана шампион. Ако спечелим титлата и не съм номер едно сред стрелците, няма да е проблем за мен“, заяви Евертон Бала.