Завръщането на Мустафа Сангаре за Левски се отлага

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще увеличи натоварванията по време на тренировките в следващите дни, съобщава „Мач Телеграф“. Националът на Мали се възстановява от операция на коляното, която претърпя в началото на март. Той се контузи при победата с 4:3 над Локомотив София и по-късно се разбра, че трябва да се подложи на хирургическа интервенция.

Първоначално треньорът Хулио Веласкес обяви, че Сангаре ще бъде аут до края на сезона, но след това стана ясно, че Мустафа може да се завърне в някои от последните двубои в плейофите. Възстановяването на нападателя върви по план, като в момента той залага на индивидуални бегови упражнения.

В следващите дни 27-годишният атакуващ футболист ще започне занимания и с топка, но в никакъв случай няма да бъде рискуван, преди да е напълно готов за игра. Още повече, че малиецът е следен от няколко клуба и потенциал на негова продажба през лятото никак няма да е нелогична. Прогнозите са, че той може да запише минути най-рано след три седмици.