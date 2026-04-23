Българи сменят двамата наказани от ЦСКА в дербито

23 Април, 2026 12:00 1 102 2

Бруно Жордао и Анжело Мартино получиха червени картони и няма да играят срещу Левски тази събота

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

ЦСКА даде две жертви в първия полуфинал за Купата на България в Разград. Бруно Жордао и Анжело Мартино получиха червени картони и няма да играят срещу Левски тази събота (25-ти април) от 16:00 часа в първия мач от плейофите.

Специално спрямо предишното дерби в първенството, отсъствието на Жордао не е нещо ново, тъй като той не игра и тогава именно за да не получи картон и да изгори за гостуването в Разград. Вместо него срещу „сините“ на 13-ти април (1:1) започна Петко Панайотов.

По всяка вероятност и заместникът на Мартино ще е българин, пише „Мач Телеграф“. Става дума за Андрей Йорданов. Откакто премина от Ботев Пловдив в ЦСКА през зимата, той изигра три мача през февруари, в които в два беше резерва, а един – титуляр. „Червените“ биха и в трите - Арда с 3:1, ЦСКА 1948 с 2:0 и Славия с 1:0.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срам за съдията

    6 2 Отговор
    Това Лудогорец са най-гнусния отбор. Без помощна на съдиите ще изпаднат в Б група. Веднага след като ЦСКА поведе в резултата, съдията изгони един играч, за да помогне на Лудогорец. Като видя, че не става и така, изгони още един играч и даде 6 минути продължение. Лиши ЦСКА от добри играчи за реванша. Безсрамие, наклост и корупция е този български футбол.

    Коментиран от #2

    12:13 23.04.2026

  • 2 Левски 1914

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "срам за съдията":

    Нещо си се пообъркал момче цска го няма вече 9,5 години!

    13:13 23.04.2026

