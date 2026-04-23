Българи сменят двамата наказани от ЦСКА в дербито

ЦСКА даде две жертви в първия полуфинал за Купата на България в Разград. Бруно Жордао и Анжело Мартино получиха червени картони и няма да играят срещу Левски тази събота (25-ти април) от 16:00 часа в първия мач от плейофите.

Специално спрямо предишното дерби в първенството, отсъствието на Жордао не е нещо ново, тъй като той не игра и тогава именно за да не получи картон и да изгори за гостуването в Разград. Вместо него срещу „сините“ на 13-ти април (1:1) започна Петко Панайотов.

По всяка вероятност и заместникът на Мартино ще е българин, пише „Мач Телеграф“. Става дума за Андрей Йорданов. Откакто премина от Ботев Пловдив в ЦСКА през зимата, той изигра три мача през февруари, в които в два беше резерва, а един – титуляр. „Червените“ биха и в трите - Арда с 3:1, ЦСКА 1948 с 2:0 и Славия с 1:0.