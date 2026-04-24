Спортът по ТВ в петък (24 април)

БАСКЕТБОЛ
20:30 часа (Евролига) Монако – Барселона (MAX Sport 2)
ВОЛЕЙБОЛ
17:25 часа (Демакс+ лига) Левски – Марица (БНТ 3)
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
15:50 часа (Мото GP) Гран При на Испания, тренировка (MAX Sport 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
07:30 часа (Голф) Volvo China Open (MAX Sport 4)
12:00 часа (Снукър) Световен шампионат (Евроспорт 1)
14:35 часа (Колоездене) Обиколка на Алпите (Евроспорт 2)
15:00 часа (Вдигане на тежести) Европейско първенство в Батуми (Ринг)
16:15 часа (Снукър) Световен шампионат (Евроспорт 1)
18:00 часа (Вдигане на тежести) Европейско първенство в Батуми (Ринг)
19:30 часа (Борба) Европейско първенство в Тирана (БНТ 3)
20:30 часа (Снукър) Световен шампионат (Евроспорт 1)
БГ ФУТБОЛ
17:00 часа (Втора лига) Янтра – Спартак (Плевен) (Диема Спорт)
19:30 часа (efbet Лига) Спартак (Варна) – Берое (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Кайзерслаутерн – Айнтрахт (Брауншвайг) (Диема Спорт 2)
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Фортуна (Дюселдорф)- Динамо (Дрезден) (Нова Спорт)
21:30 часа (Германия, Бундеслига) РазенБалшпорт (Лайпциг) – Унион (Берлин) (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Наполи – Кремонезе (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Брест – Ланс (Диема Спорт)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Съндърланд – Нотингам (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Лестър – Милуол (Нова Спорт)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Бетис – Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)
