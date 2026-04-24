Ламин Ямал: Боли ме, но това не е краят, а само пауза

24 Април, 2026 09:00 887 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал проговори за първи път след контузията в задната част на лявото бедро, която ще го извади от игра до края на сезона.

Травмата се случи в края на първото полувреме на мача срещу Селта в Ла Лига, когато испанският национал бе принуден да напусне терена. Първоначалните опасения бяха, че проблемът може да го извади и от Мондиал 2026, но медицинските прегледи на Барселона показват, че той ще бъде готов за турнира.

В изявление в социалните мрежи Ламин Ямал сподели:

"Тази травма ме оставя извън терена в момента, когато желаех да съм там най-много и ме боли повече, отколкото мога да обясня. Боли, че не съм в състояние да се боря редом със съотборниците ми, да нямам възможност да помогна, когато отборът има нужда от мен. Но вярвам в тях и знам, че ще дадат всичко, което имат във всеки двубой. Ще съм там, дори да е от отвън, подкрепяйки ги, викайки за тях. Това не е краят, а само пауза. Ще се върна по-силен, с повече желание от преди и идният сезон ще е по-добър. Благодаря ви за съобщенията и да живее Барса."

През сезона Ламин Ямал изигра 45 мача за Барселона, в които отбеляза 24 гола и направи 18 асистенции за 3702 минути на терена.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    2 1 Отговор
    Голям перушан е...трябва много повече време да отделя във фитнеса...Ако задуха някой по силен горняк и ще го измете...нужна му е повече телесна маса...

    09:29 24.04.2026

