Ламин Ямал: Боли ме, но това не е краят, а само пауза

Ламин Ямал проговори за първи път след контузията в задната част на лявото бедро, която ще го извади от игра до края на сезона.

Травмата се случи в края на първото полувреме на мача срещу Селта в Ла Лига, когато испанският национал бе принуден да напусне терена. Първоначалните опасения бяха, че проблемът може да го извади и от Мондиал 2026, но медицинските прегледи на Барселона показват, че той ще бъде готов за турнира.

В изявление в социалните мрежи Ламин Ямал сподели:

"Тази травма ме оставя извън терена в момента, когато желаех да съм там най-много и ме боли повече, отколкото мога да обясня. Боли, че не съм в състояние да се боря редом със съотборниците ми, да нямам възможност да помогна, когато отборът има нужда от мен. Но вярвам в тях и знам, че ще дадат всичко, което имат във всеки двубой. Ще съм там, дори да е от отвън, подкрепяйки ги, викайки за тях. Това не е краят, а само пауза. Ще се върна по-силен, с повече желание от преди и идният сезон ще е по-добър. Благодаря ви за съобщенията и да живее Барса."

През сезона Ламин Ямал изигра 45 мача за Барселона, в които отбеляза 24 гола и направи 18 асистенции за 3702 минути на терена.