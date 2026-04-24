Спартак Варна и Берое стартират битките за спасението

Плейофите в efbet Лига стартират днес с битката за оцеляване между Спартак Варна и Берое. Двубоят на „Коритото“ в морската ни столица е с начален час 19:30 и ще се предава пряко по DIEMA SPORT.

Варненци заемат 12-ото място във временното класиране с 27 точки и са малко по-далеч от опасната зона от гостите си, докато гостите са 15-ти с 23 пункта. Разликата не е голяма, но в напрегнатата битка за спасение всяка точка има значение. Победа за „соколите“ би означавала глътка въздух за „соколите“, а за старозагорци – голяма доза надежда.

Проблемът за Берое е неумението да вкарва голове. До момента отборът е отбелязал едва 19 попадения и това е една от основните причини да са закотвени в долната част на таблицата. Същият проблем личи и в резултатите им като гости, където са вкарали едва 11 гола в 15 мача.

Като гости старозагорци са по-скоро неудобни, отколкото опасни. Не допускат ужасяващ брой голове всяка седмица (общо 24), но прекалено често се налага да догонват в мачове, които не могат да контролират.

Последните срещи между двата тима бяха равностойни - две нулеви равенства. Берое победи Спартак с 3:1 през май 2025, с 2:1 седмица по-рано, после спечели с 3:0 през март 2025 и пак с 3:0 през октомври 2024. Берое е в серия от 10 поредни мача без загуба в преките двубои, което е сериозно психологическо предимство.